Михаил Делягин дал прогноз по курсу рубля на октябрь

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Никаких предпосылок для резких изменений курса рубля или цен на нефть нет, россиян ждет стабильный октябрь, однако есть один очаг напряженности, который может «выстрелить». Об этом рассказал в эфире радио Sputnik экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Цена на нефть будет примерно 60 долларов за баррель. Это объективный уровень равновесия до конца месяца. Рубль будет немного слабеть, до 66 или 67 рублей за доллар. Сам же доллар по отношению к евро будет таким же. Сейчас нет никаких предпосылок для серьезных изменений в мире на ближайший месяц», - уверен экономист.

Единственным фактором беспокойства, который может повлиять на курсы валют и стоимость нефти в октябре является Китай.

«Китай поздравляют с 70-летием страны, а в Гонконге тяжело ранен полицией первый протестующий. Это может привести к серьезным последствиям. В Китае из-за этого нарастает внутреннее напряжение. Я надеюсь, что оно не выстрелит и не перерастет в нечто большее», - пояснил экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/