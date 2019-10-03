Эксперт оценил идею льгот для «жертв перестройки»

/В России/

Если начать считать жертвами, достойных льгот, всех, кто пережил какую-то сложную ситуацию в стране, надо считать жертв застоя, андроповщины, кризиса 1998 года, 2008 года…. И каждый раз это будет почти все население страны, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-редактор делового издания «Инвест-Форсайт» Константин Фрумкин. В России нет денег, чтобы сделать такую огромную льготную категорию, отметил эксперт.

Ранее зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию – «жертвы перестройки». Речь идет о людях, которым было 25-45 лет во второй половине 80-х годов.

«Если начать считать «жертв перестройки», ими будет половина населения, все люди, которые родились до перестройки. У нас нет денег, чтобы сделать такую гигантскую льготную категорию. Последствия перестройки в виде распада СССР, демонтажа социалистической экономики были болезненным шоковым явлением. Это привело к падению ВВП примерно в два раза, к падению доходов населения, исчезновению сбережений в виде инфляции, росту смертности, падению рождаемости. Это коснулось всего населения», – считает Константин Фрумкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/