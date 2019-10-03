Индивидуальные счетчики отопления? Экономия или расходы

/В России/

Установка индивидуальных счетчиков на отопление только увеличит расходы граждан, заявил в интервью радио Sputnik председатель Союза жилищных организаций, член Комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его словам, призывы установить всем индивидуальные счётчики - это лоббирование интересов производителей приборов и монополистов в сфере ЖКХ.

Константин Крохин назвал две причины, почему история с индивидуальными приборами учета в России не работает. Первая – монополисты в сфере ЖКХ.

«У нас сфера коммунальных ресурсов очень монополизирована. На населенные пункты и на большие города существует один поставщик-монополист, который владеет централизованными тепловыми пунктами (ЦТП). И, как правило, один дом снабжается не с индивидуального теплового пункта, а с централизованного. Соответственно приборы учета стоят на этом ЦТП и распределить и понять, сколько конкретно потребляет каждый - невозможно. Берутся усредненные расходы. И тем самым граждане отлучены от процесса экономии, потому что они не могут управлять тем количеством теплоэнергии, которая им необходима. Монополисты не информируют граждан, не помогают в распределении этих потоков, тем самым получается, что мы переплачиваем за соседа или за потерю в трубе», - объяснил специалист.

Вторая причина – система подсчета отопления.

«У нас нет такого прибора, который бы, как с электроэнергией или с водой мог считать объемами, потому что энергия высчитывается через формулу. Сколько бы вы приборов учета не поставили, точность будет примерно одинаковая, средняя. В том случае, если в доме есть общедомовой прибор учета и есть поквартирные, то тогда расходы граждан многократно возрастают. В частности, за счет того, что каждый прибор учета стоит дорого, с поквартирными приборами учета необходимо проводить регулярную проверку, раз в четыре года. Проверка очень дорогая от 6 до 15 тысяч. И если все эти расходы подсчитать на конкретное домохозяйство, выяснится, что никакая экономия не стоит этих расходов и этих затрат» - сказал эксперт.

Константин Крохин назвал единственный оптимальный вариант для экономии.

«Оптимальным вариантом будет обеспечить каждый дом общедомовыми приборами. И этого достаточно. Главное, чтобы граждане могли регулировать подачу тепла исходя из показаний своего общедомового прибора учета в зависимости от погоды. Тогда в этом случае экономия возможна. Во всех остальных вариантах это выглядит как лоббирование продажи дорогостоящих приборов учета индивидуальных, поквартирных, которые не дают этого эффекта, а вводят дополнительные расходы граждан», - подчеркнул эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/