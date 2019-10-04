Сколько еды выбрасывают в России и почему?

/В России/

Компаниям сегодня экономически выгодно выбрасывать продукты. Основные препятствия для организаций, которые борются с потерями продовольствия – законодательные, объяснила в интервью радио Sputnik организатор проекта «Фудшеринг Москва» Анна Успенская.

Ранее эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» выяснили, что россияне ежегодно выбрасывают 17 млн. тонн продуктов на сумму более 1,6 трлн. рублей. Этого хватит, чтобы прокормить 30 млн. человек в течение года.

«Сейчас магазин, кафе, ресторан, производство, чтобы отдать непросроченную еду бесплатно, должны заплатить почти те же самые налоги, что и при реализации этой продукции. Выгоднее оставить ее до тех пор, пока она не станет просроченной, непригодной, и просто выбросить. Гораздо полезнее было бы сделать для бизнеса удобные возможности жертвовать продукты на благотворительность. Для людей тоже должны быть удобные возможности отдавать еду бесплатно – это развивается, с этим чуть проще. Но тренд на экологичный образ жизни, на осознанное потребление касается только крупных городов и среднего класса достаточно обеспеченных людей. Это довольно маленький процент населения России. Утилизировать еду также стоит экологично: например, в качестве источников энергии, на корм животным, на переработку», – рассказал Анна Успенская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/