«Общество не готово». Эксперт о системе распознавания лиц

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Стоит повременить с быстрым внедрением технологии распознавания лиц, рассказал в интервью радио Sputnik глава юридической практики организации «РосКомСвобода», адвокат, руководитель Центра цифровых прав «digitalrights.center» Саркис Дарбинян. По его словам, ни общество, ни правовая база не готовы к этой технологии. Использование распознавания лиц без согласия человека нарушает закон о персональных данных и права на частную жизнь. Кроме того, отсутствуют прозрачные процедуры доступа к данным, нет ответственности за утечки информации.

Напомним, ранее жительница Москвы Алена Попова в суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. В 2018 году ее оштрафовали за пикет у Госдумы. При рассмотрении дела суд изучил видео с уличной камеры наблюдения, где показано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице женщины. Саркис Дарбинян представляет интересы Поповой в суде.

«Тема распознавания лиц достаточно давно пугает всех, уже известны случаи, когда власти используют технологию в достаточно странных обстоятельствах. Это нарушает права человека на охрану его биометрических данных, нарушает комплекс прав, гарантированных конституцией и международными стандартами. Поэтому этот иск – первый шаг, чтобы приостановить использование технологий. Мы требуем принятия судебных и законодательных мер по принятию моратория на использование технологии по распознаванию лиц. Ни нормативная база, ни общество пока к этому не готовы, отсутствуют прозрачные процедуры доступа к этим данным, мы не понимаем, кто их может использовать, кто может загружать и выгружать фотографии, нет ответственности за утечки», – рассказал Саркис Дарбинян.

Распознавание лиц – технология двойного назначения, может использоваться и во благо, и во вред.

«Без надлежащих гарантий нет уверенности, что технология не будет использована в других целях. В нескольких городах США технология уже запрещена, в конгрессе США, в Евросоюзе и Великобритании обсуждают вопрос введения моратория до завершения всех социологических и юридических исследований на тему, как это повлияет на поведение людей. И до введения правовых гарантий», – отметил Саркис Дарбинян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/