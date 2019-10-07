Больше тепла, меньше холода: как меняется погода в России?

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Сокращение холодного периода – прямое следствие глобального потепления, которое происходит, прежде всего, от антропогенного воздействия на климат, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в средней полосе России постепенно сокращается зимний период.

«Большинству населения России это понравится – больше теплого периода, поменьше холодного. Кто любит встать на лыжи, будет протестовать, но большинство будет довольно. Это прямое следствие глобального потепления, которое происходит, прежде всего, от антропогенного воздействия на климат», – рассказал Владимир Семенов.

Продолжительность холодного периода в некоторых регионах уже сократилась до 30 дней, отметил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН.

«В нашей лаборатории был проведен анализ изменения дат отопительного сезона в России. Практически на всей территории России, за исключением Якутии, части регионов Восточной Сибири, происходит сокращение отопительного сезона. На европейской территории России, в Предуралье идет значительное сокращение – до 30 дней», – рассказал Владимир Семенов.

По словам эксперта, в России все больше осознают проблему глобального потепления. Яркий пример этого – ратификация Парижского соглашения: Россия будет осознанно участвовать в глобальном плане по снижению выбросов парниковых газов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/