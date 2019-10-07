Электросамокаты под контроль?

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Гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие современные виды транспорта появятся в правилах дорожного движения. Поправки разрабатывают в Министерстве транспорта и Госавтоинспекция. Документ находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования». Окончательной позиции нет.





В ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты). Ездить нужно будет по велодорожкам. Если их нет – по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч.

Напомним, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в августе обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД. В интервью радио Sputnik он объяснил свою позицию.

«Необходимо идти в ногу со временем и актуализировать ПДД, чтобы было понимание, где и как можно использовать подобные приспособления. Недопустимо, когда в Москве на МКАДе в крайнем левом ряду едет разносчик пиццы и своими действиями провоцирует аварии. Минтранс подготовил соответствующие поправки, и МВД подготовило соответствующие поправки. И мы надеемся, что в ближайшее время в правила дорожного движения поступят изменения. У нас существует ответственность для пешеходов, если они переходят в неположенном месте, существует ответственность для велосипедистов. Сегодня те, кто использует новые гаджеты, не знают - они нарушают или не нарушают, потому как существует правовой пробел, нет определенности. Когда будет ясно прописано в ПДД, это уже будет определенным механизмом, который придаст ясность в этом вопросе и со временем это все дисциплинируется и встанет в нормальное русло», - сказал депутат.

Для владельцев новых средств передвижения – это тоже очень важно, заявил в интервью радио Sputnik организатор заездов движения городских самокатов «Let's kick» Евгений Барабанов.

«Это напрашивалось уже очень давно, если 5-6 лет назад самокаты считались детской игрушкой, а не серьезным видом личного транспорта, сейчас с развитием технологий, увеличивается количество моделей, которые по своим характеристикам близки уже не только к самокатам, а скорее к мопедам и даже к мотоциклам. Многие новинки способны развивать скорость до 70-80 км/ч. И, конечно, их невозможно квалифицировать, как пешеходов. В данный момент в ПДД отсутствует понятие «самокатов» как вида транспортного средства. И все, кто управляет любыми самокатами, что механическими, что электрическими, автоматически являются пешеходами. Но мы все понимает, что пешеход не может развивать скорость 70 км/ч. Здесь и нужно квалифицировать обладателей таких мощных транспортных средств, применять к ним те правила, которые используются для мотоциклов и мопедов», - отметил Евгений Барабанов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/