А теперь – горбатка! Чем опасна иноземная муха

/В России/

Мухи-горбатки хорошо переносят низкие температуры и бывают зимой на снегу. Они живут в гниющих веществах, например, фруктах, и могут механически переносить бактерии, которые вызывают паразитарные болезни, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Зоологического института РАН» Эмилия Нарчук.

Ранее Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку в ирландском торфе для производства грибов, в трех партиях риса из Вьетнама и в 22 тоннах индийского чая.

«Личинки мухи-горбатки живут во всяких гниющих веществах, в торфе. Они широко распространены, растениям обычно не вредят, живут только на гниющих растениях. Могут вызывать паразитарные болезни. Они могут механически переносить бактерии. Посещают гниющие фрукты, чтобы откладывать там яйца, на их лапках могут оказаться бактерии. Они летят на следующие фрукты и могут переносить. К сожалению, увидеть личинки можно, только разрезав. Можно почувствовать, что фрукт мягкий, слегка подгнивающий. Но подгнивание вызывается разными причинами, поэтому не обязательно там обнаружатся личинки. Мухи-горбатки хорошо переносят низкие температуры, многие горбатки бывают даже зимой на снегу», – рассказала Эмилия Нарчук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/