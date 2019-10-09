Адвокат рассказал о последствиях приговора фигуранту «московского дела»

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Приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву вступил в силу и теперь его можно обжаловать только в кассационном порядке. Об этом рассказал радио Sputnik его адвокат Алексей Чернышев.

Ранее Мосгорсуд изменил наказание участнику несогласованной акции протеста 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, который распылил баллончик с газом в полицейских. Подкопаева приговорили к двум годам колонии вместо трех, которые назначили изначально. Смягчение приговора связано с тем, что он выплатил полицейским по 15 тысяч компенсации и еще 10 тысяч отправил в благотворительный фонд.

Как рассказал радио Sputnik адвокат Алексей Чернышев, ожидать оправдательного приговора в этой ситуации не приходиться.

«Все зависит от пожеланий самого Ивана. Если он захочет бороться до конца, то будем обращаться кассационной жалобой. Исходя из карательной судебной практики, которая у нас сложилась, ожидать иных изменений было бы достаточно наивно. Приговор уже вступил в силу. Я думаю, что вряд ли что-то может измениться в плане наказания, только если совсем по другому пути пойдет ситуация по делу», - считает адвокат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/