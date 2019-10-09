Ветеран "Альфы": эффективность российского спецназа очевидна

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Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа. Как отметил в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов, эта оценка соответствует действительности.

Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас: он способен проводить операции различного масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Об этом в статье для издания Defence24 пишет польский военный эксперт Марчин Гавенда.

По его словам, многие годы слабой стороной Сил специального назначения России было устаревшее оснащение, однако сейчас ситуация изменилась.

"Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний", – указывает Гавенда.

Сейчас российские спецназовцы активно применяют современные прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, многофункциональные средства наблюдения и другое оснащение, отмечает автор статьи.

На вооружении спецподразделений стоит современная техника, которая позволяет повысить их эффективность: бронеавтомобили "Тайфун-К", "Рысь", "Тигр", беспилотные летательные аппараты различного назначения, мобильные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" и так далее.

По мнению эксперта, важную роль в повышении эффективности российского спецназа сыграли боевые действия в Сирии, где был получен ценный опыт операций в пустынной, горно-лесистой и урбанизированной местности.

В эфире радио Sputnik член Ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал публикацию.

"Надо сказать, что, начиная с двухтысячных годов, шла планомерная работа по переоснащению российского спецназа. Анализировались зарубежные новейшие разработки вооружения и оснащения, разрабатывались наши, российские – и выбирались лучшие. Они проходили испытания в полевых условиях: вооружение, оборудование, оснащение выдавалось сотрудникам и тестировалось в реальных условиях. То есть Силы специального назначения, спецназ Минобороны, ФСБ России были полностью оснащены всеми необходимыми видами экипировки и оружия. Раньше это было известно узкому кругу специалистов. Но в последнее время, когда Силы специального назначения проявили себя в Сирии, западные эксперты были уже просто вынуждены дать соответствующую оценку нашему спецназу, его эффективным методам проведения специальных операций. И эта высокая оценка – заслуженная, она полностью соответствует действительности", – сказал Андрей Попов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/