Обращение к неравнодушным!

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Жители города-курорта Евпатории Республики Крым направили обращение в адрес Президента России Владимира Путина. Если вы неравнодушны, свяжитесь по номеру телефона +79782022378, подпишите это письмо! Ниже приводим полный текст обращения без сокращений.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО жителей города Евпатория, представителей органов власти, местного самоуправления, науки, спортсменов, общественных деятелей, журналистов и неравнодушных граждан Российской Федерации в поддержку главы администрации города Евпатории Филонова Андрея Владимировича

Уже более шести месяцев следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводится досудебное следствие по уголовному делу по обвинению главы администрации города Евпатории Филонова А.В. по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Уже более шести месяцев Филонов Андрей содержится под стражей в СИЗО-1 города Симферополя.

Не вдаваясь в оценку доказательств, хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что Андрей Филонов обвиняется не за коррупционные преступления, а за принятые управленческие решения.

Многие из нас лично присутствовали на судебных заседаниях по избранию меры пресечения и продлению сроков содержания Филонова А.В. под стражей, и все мы внимательно следим за этим делом в СМИ. Мы с удивлением понимаем, что при отсутствии коррупционной составляющей и прямого материального ущерба (по первому эпизоду речь идет о недополученной прибыли от аренды, а по второму - о чисто хозяйственной деятельности администрации), к Филонову А.В. применена самая строгая мера пресечения. Удивление вызывает также то, что по первому эпизоду Филонов А.В. вообще не подписывал никаких документов, находясь в то время на стационарном лечении.

Уважаемый Президент Российской Федерации Владимир Владимирович, Вы неоднократно заявляли, что не нужно держать людей под стражей за принятые управленческие решения. Вы также говорили, что нужно оценивать работу следствия, и именно поэтому были внесены соответствующие изменения в УПК РФ. Если вина человека еще не доказана, почему не применить более мягкую меру пресечения, например, домашний арест?

Нарушение разумных сроков следствия, а также те следственные действия, которые осталось провести по этому делу (из последних представленных следователем материалов – еще одна очная ставка и получение ответов на запрос), изменили первоначальную ситуацию, когда избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Очевидно понимая, что дело может развалиться в суде, оперативные сотрудники пытаются «нарыть» еще хоть что-нибудь. Многие предприниматели города заявляют об оказываемом на них давлении с целью получения неправдивых показаний. Мы не удивимся, если этот «каток», не только окажет негативное влияние на судьбу Андрея Филонова, но и отбросит назад развитие самого города Евпатория.

Андрей Филонов характеризуется нами только положительно, он имеет многочисленные благодарности, грамоты и знаки отличия федеральных органов власти и Совета Министров Республики Крым. Под его управлением администрацией города Евпатории доходная часть бюджета города была самой большой из всех населенных пунктов Крыма, чего ранее никогда не было. Он наладил прямой диалог с жителями Евпатории и не на словах, а на деле решал проблемы города. За четыре года его руководства администрацией Евпатории город просто расцвел на глазах, что отмечают как сами жители, так и гости. После его задержания контраст «до» и «после» – налицо. Жители Евпатории вновь столкнулись с бездушием чиновником. Все успешно

реализуемые проекты сорваны, чиновники вновь развели «шалманы» и «балаганы» по набережной, курортная зона превратилась в один огромный рынок (чего Андрей Филонов не давал им сделать), а город теперь больше похож на обычную непримечательную курортную провинцию, живущий только одним сезоном. Именно Андрей Филонов был локомотивом новаций и успешных проектов в городе, держа под контролем каждую проблему и привлекая инвесторов.

А его целью было создание туристической привлекательности города не только в летний период, а круглый год.

А.В Филонов имеет хроническое заболевание (спаечная болезнь брюшной полости), у него на иждивении трое несовершеннолетних детей и престарелые родители. Домашний арест позволил бы, с одной стороны, окончить проведение досудебного следствия по делу и гарантировать, что обвиняемый не скроется от следствия и суда, а, с другой стороны, с учетом принципа презумпции невиновности, позволит сохранить Андрею Филонову здоровье, до окончательного судебного вердикта заниматься воспитанием детей и, хотя бы, морально поддерживать престарелых родителей.

За А.В. Филонова поручилось более 40 человек, среди которых почётный житель города Евпатории, Герой России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, чемпионы России, а также подписанты настоящего письма. Об изменении меры пресечения на более гуманную (под домашний арест) ходатайствовали тысячи жителей Евпатории. Личные и коллективные поручительства через адвокатов переданы в суд. К сожалению, следствие и суд не слышат убедительных доводов защиты и, используя стандартные и заезженные формулировки, «не видят оснований для изменения меры пресечения». Совершенно абсурдно звучат доводы следствия о возможности А.В. Филонова скрыться в Украине, тогда как в том государстве он объявлен в государственный розыск, о чем свидетельствует и сайт МВД Украины, и печально известный сайт «Миротворец». Из информации на сайте «Миротворец» можно сделать вывод, что Андрей разыскивается за активную поддержку воссоединения Крыма с Россией. Многие жители Евпатории помнят, как Андрей Филонов личными средствами оказывал поддержку городу во время блэкаута со стороны Украины.

Грустно и печально, что, окончив Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственного Строительства, Андрей Филонов вынужден пребывать в СИЗО, а не применять полученные знания на практике во благо Крыма и России. Кому как не таким подающим надежды управленцам можно поручать различные сферы ответственности на государственной службе.

Грустно и печально, что, наблюдая за судьбой Андрея Филонова, многие умные, образованные, активные и порядочные молодые люди десять раз подумают, прежде чем согласятся на государственную либо муниципальную службу, так как будут просто бояться принимать управленческие решения.

В связи с изложенным, просим взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении Филонова Андрея Владимировича, обеспечить объективность, непредвзятость и состязательность этого процесса, а также ходатайствуем перед прокуратурой, ФСБ и Верховным Судом Крыма в пределах компетенции решить вопрос об изменении меры пресечения А.В. Филонову хотя бы на домашний арест. В свою очередь, мы в очередной раз, но уже публично, ручаемся за надлежащее поведение Андрея Филонова на домашнем аресте.