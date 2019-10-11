В ГД во втором чтении рассмотрели поправки к Закону о защите прав «обманутых дольщиков»

/В России/

В нижней палате российского парламента во втором чтении рассмотрели законопроект 804015-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, что эта законодательная инициатива была внесена Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и представителями всех фракций палаты по итогам многочисленных обращений людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Два дня назад документ был одобрен в «первом чтении».

По словам Вячеслава Володина, приоритетный порядок рассмотрения законопроекта связан в связи с многочисленными обращениями граждан. В случае принятия законопроекта обманутые дольщики-члены ЖСК смогут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья за счет Фонда обманутых дольщиков. Масштаб проблемы также говорит сам за себя: по экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 миллиона квадратных метров. Из них, согласно данным «дорожных карт», предоставленных субъектами РФ, 132 ЖСК создано для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК не имеет средств для завершения строительства. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тысяч квадратных метров. Пайщиками являются около шести тысяч человек – это люди, которые уже стали обманутыми дольщиками и организовались в такие кооперативы, чтобы решить проблему своего объекта.

«Я уверен, что предлагаемые нам поправки в действующее законодательство позволят на значительно продвинутся в решении этой давней и больной проблемы жилищного строительства», — считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский. – «Сегодня выплата возмещения членам ЖСК не предусмотрена, если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов. Это ставит членов ЖСК в неравное положение по сравнению с дольщиками и требует законодательного решения.»

Кроме того, 9 октября в рамках Правительственного часа перед депутатами Государственной Думы выступил зампред правительства Виталий Мутко.

Он рассказал законодателям о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» По словам вице-премьера, одна из важнейших задач – ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем пяти миллионов семей, расселение аварийных домов, строительство новых квадратных метров, снижение ставок по ипотеке, применение современных инструментов финансирования. Виталий Мутко отметил, что пока развитие отечественного жилищного хозяйства не поспевает за поставленными задачами. Более того, отраслевая динамика падает.

По данным Росстата, в 2019 году в России было введено в эксплуатацию немногим более 75 млн кв метров жилья, что на 4 млн меньше, чем годом ранее. По отношению к 2016 году объемы строительства жилья упали на 7-8%. Однако, по словам вице-премьера, Россия сможет вернуться к утраченным достижениям и уже в этом году объем жилищного строительства составит 79-80 млн кв метров.

Однако этих темпов роста пока недостаточно. Президент в своем майском указе потребовал довести к 2024 году объемы жилищного строительства до 120 млн кв метров. Для этого правительству требуется ускорить прирост строительства жилья до 10 млн кв метров в год.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/10/%d0%b2-%d0%b3%d0%b4-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/