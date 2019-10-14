На ВДНХ открылась крупнейшая отечественная сельскохозяйственная выставка

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В Москве на ВДНХ открылась традиционная агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019». Крупнейшая отечественная экспозиция продукции отрасли приурочена к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Первый раз она прошла в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 1999 году под названием «Возрождение российского села», а с 2000 года стала ежегодной. В открытии «Золотой осени – 2019» принял участие премьер министр Правительства РФ Дмитрий Медведев, а также руководство Министерства сельского хозяйства, представители сельхозпроизводителей, депутаты российского парламента, в том числе депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», представитель Кубани Владимир Синяговский.

Главная тема нынешней экспозиции - устойчивое развитие сельских территорий. На выставке демонстрируются образцы новой сельскохозяйственной техники, ресурсосберегающих технологий. Проходят встречи и «круглые столы», обсуждается установления взаимовыгодных контактов, насыщения рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией, расширения торговых и кооперационных связей между субъектами Федерации и зарубежными странами, повышения инвестиционной привлекательности российского агропромышленного комплекса. Традиционно в выставке активно участвует и Краснодарский край, который представляет одну из наиболее масштабных экспозиций.

- В течение четырёх дней край будет показывать всё, чем богата наша Кубань, - прокомментировал открытие «Золотой осени -2019» Владимир Синяговский. - Наши хозяйства представляют гостям выставки всё самое лучшее, интересное и вкусное. Уникальные региональные продуктовые бренды, качество которых уже оценено большим количеством наград, инновационные разработки, современные технологии, широко применяемые в аграрном секторе, лучшие породы скота. Мы уверены, что наша продукция и уровень развития сельскохозяйственного производства получат достойную оценку специалистов и гостей ВДНХ»