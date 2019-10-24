На нефтебазе «Грушовая» комплекса «Шесхарис» введут новые резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на площадке «Грушовая» перекачивающего комплекса «Шесхарис» в Новороссийске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Перевалочная нефтебаза «Грушовая» расположена в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря и наряду с нефтебазой «Шесхарис» входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийска Краснодарского края. Производственные площадки нефтебаз, расположенные по разные стороны Маркхотского горного хребта, соединены между собой технологическим тоннелем Грушовая – Шесхарис. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса «Шесхарис» достигает почти 1,4 млн куб.м. При этом основная нагрузка приходится на площадку «Грушовая», так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено двухэтапное строительство на площадке «Грушовая» шести новых стальных резервуаров емкостью 30000 куб. м. Кроме того, разработаны специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта.

На первом этапе построят два резервуара, которые подключат к действующим трубопроводам. Еще четыре возведут на втором этапе. Проектируемые резервуары предназначены, прежде всего, для хранения нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. При этом в перспективе планируется и хранение нефти.

В рамках второго этапа также соорудят резервуар противопожарного запаса воды объемом 5000 куб. м. Кроме того, на новой площадке нефтебазы проложат технологические трубопроводы и кабельные эстакады, установят узлы запорной арматуры и молниеотводы и построят помещения для технологического оборудования. В том числе в соответствии с принятой корректировкой будет проведено строительство дополнительных зданий с помещениями для электроприводных задвижек.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект замены технологического оборудования нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис».

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»