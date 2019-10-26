В Краснодарском крае участник лотереи не угадал ни одного числа и выиграл более 4 миллионов рублей

/В России/

Краснодарский край снова стал центром внимания лотерейной удачи. Сегодня участнику 138066-го тиража государственной лотереи «12/24» из этого региона достался суперприз. Победитель купил билет в рамках распродажи по сниженной цене: 20 рублей вместе 60 и выиграл 4 452470 рублей.

Тиражи быстрой лотереи 12/24 проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов. Участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Кубанец не угадал ни одного числа выигрышной комбинации и стал миллионером.

В Краснодарском крае последние 7 дней настоящий лотерейный бум. Напомним, 19 октября мы сообщали о победителе из региона, который выиграл в Гослото 5 из 36 4647192 рублей. А двумя днями позже, что по итогам праздничного тиража «Русского лото», телетрансляция которого состоялась 20 октября, четыре участника из региона выиграли по 1000000 рублей! Еще двое выиграли по 733333 рубля.

Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша!

Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55.

Источник: «Столото»