Продолжается газификация большого Геленджика

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На одном из приемов к депутату Госдумы Владимиру Синяговскому обратились с вопросом о газификации села Береговое.

Тогда депутат обещал взять на контроль данный вопрос. Сегодня работы по газификации села выполняются хорошими темпами в соответствии с утвержденной дорожной картой, готовность составляет около 80 процентов. В декабре текущего года планируется провести пусконаладочные работы, а в январе-феврале 2020 года объект введут в эксплуатацию.

Реализация этого проекта позволит газифицировать около 400 домов, в том числе 3 многоквартирных. Более 1000 сельчан, проживающих в Береговом, получат доступ к голубому топливу.

«Газификация населенных пунктов — это бытовой комфорт для жителей, а создание комфортных условий для проживания населения, пожалуй, основная задача власти. В Геленджике этому уделяется большое внимание, здесь надо отметить активную позицию руководства города в лице главы администрации Алексея Богодистова», - отметил на встрече с избирателями Владимир Синяговский.