Игра не стоит свеч? Перспективы игорной зоны в Ялте

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Одно казино на весь Крым будет рентабельно для предпринимателей, будет окупаться – там много туристов, в межсезонье могут поиграть местные жители.

Но с точки зрения доходов для бюджета Крыма – это копеечное дело: специально в казино приезжать никто не будет, турпоток это не увеличит, дополнительных доходов особо не даст, рассказал в интервью радио Sputnik один из основателей игорного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.

Ранее стало известно, что в Ялте создадут игорную зону «Золотой берег». Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что она начнет работу в 2022 году.

«До всех ограничений и в советское время игорный бизнес в Крыму был вполне рентабельный, там было не одно предприятие по организации и проведению азартных игр. Больше одного казино на первом этапе не будет. Одно казино на весь Крым будет рентабельно для предпринимателей, будет окупаться – там много туристов, в межсезонье могут поиграть местные жители. С точки зрения доходов для бюджета Крыма – это копеечное дело. Налоги на игорный бизнес уплачиваются с единицы игорного оборудования – с одного игрового автомата или стола. В казино может быть 50-60 автоматов, до 15 столов. Это все доходы, которые могут быть – 15 тысяч в месяц с игрового автомата, 250 тысяч с одного игрового стола в месяц. Если будет несколько игорных заведений, они будут конкурировать. Клиенты распределятся между ними, круг игроков достаточно ограничен», – сказал Дмитрий Слободкин.

Есть другие способы по расширению количества игорных зон, которые работают, считает эксперт.

«Можно строить игорные зоны рядом с городами-миллионниками, в гостиницах. Можно отсечь слабообеспеченные слои населения путем определенного платежа за вход. Есть нюансы, которые вполне работают. А мы видим некоторое количество заведений, разбросанных по территории РФ и приносящих минимум доходов в бюджеты субъектов РФ, где они расположены. Кроме того, государство не наладило контроль над этим делом – за оборотами, за денежной выручкой этих игорных заведений. Казино может снять наличные, сколько хочется, оставить на расходы, на налоги, прибыли, остальное может уйти в тень. У нас это не контролируется», – считает Дмитрий Слободкин.

Напомним, с 2009 года азартные игры в России разрешены только в специально отведенных местах. На сегодняшний день уже работают четыре игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском, «Янтарная» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Сочи.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/