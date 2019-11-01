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Владимир Синяговский поздравил Торгово-промышленную палату Краснодарского края с 50-летним юбилеем!

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил коллектив краевой торгово-промышленной палаты с юбилеем.

"Бурное развитие торгово-экономических связей СССР с зарубежными странами и возникшая необходимость жизнедеятельности организации, осуществляющей широкую и целенаправленную работу в области содействия отечественной внешней торговле, укрепления контактов промышленных предприятий с внешнеторговыми объединениями, оказания им помощи по продвижению их продукции на внешние рынки, изыскания новых товаров для экспорта обусловили создание в 1969 году Краснодарского отделения Всесоюзной торговой палаты.

«За эти годы палата внесла весомый вклад в развитие, а также объединила под своим крылом предприятия и организации различного профиля.Свидетельством высокой деловой эффективности организации и признания профессионализма руководства является непрерывный рост числа членов ТПП и успешная, продуктивная работа с властью и бизнесом Кубани на благо общества», -отметил в своем поздравлении депутат Государственной Думы.  

Владимир Синяговский пожелал коллективу ТПП крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа.

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Категория: Новости / В России

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