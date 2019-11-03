Многодетным семьям предоставят земельные участки

/В России/

Плодотворная совместная работа депутата Госдумы Владимира Синяговского и администрации Горячего Ключа продолжается. На встречах с избирателями детально рассматриваются различные вопросы самого широкого спектра: от бытовых до общественно значимых.

Как показала практика, обращения граждан рассматриваются в самые краткие сроки, а если вопрос требует более тщательного рассмотрения ситуации, то гражданам предлагают оптимальные пути решения.

Например, в этом году администрация Горячего Ключа сформировала 50 земельных участков для передачи в аренду многодетным семьям. Эти участки были выделены из государственного и муниципального фондов для дальнейшего индивидуального жилищного строительства.

Этот вопрос находится на особом контроле у депутата Госдумы Владимира Синяговского и администрации города. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила землепользования на территории 4 микрорайона ст. Саратовской. Это позволит провести мероприятия по формированию новых земельных участков для передачи многодетным семьям.

Источник: http://gkgazeta.ru/2019/11/03/mnogodetnym-semyam-predostavyat-zemelnye-uchastki/