На фестивале черноморской рыбы засолили первый улов хамсы

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Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющий в российском парламенте Краснодарский край, Владимир Синяговский встретился в Новороссийске с представителями рыболовецких хозяйств ведущих вылов морской рыбы на черноморском побережье.

На встрече обсуждались сегодняшние проблемы черноморских рыбаков. Как выяснилось таких проблем несколько. И одна из главных состоит в том, что практически вся береговая зона находится в частном секторе, занимающемся туристическим бизнесом. Это пляжи, торговые точки, гостиницы, семейные пансионаты. Сегодня чтобы выйти в море рыболовецкой бригаде нужно оплатить аренду участка, причала, и по сути дела получить разрешение у частника на проведение рыболовецкого промысла. Представители рыбных хозяйств обратились к депутату за поддержкой в решении вопроса выделения им части побережья и обеспечения нормальных условий для работы. Еще одна проблема - материально-техническое состояние рыболовецкого флота. Он морально устарел и требует обновления и ремонта. Без поддержки государства эти задачи не решить.

- Я обязательно оформлю соответствующие запросы в краевую администрацию, а также в профильные федеральные министерства и ведомства, - прокомментировал свою беседу с черноморскими рыбаками Владимир Синяговский. - Мы просто обязаны поддержать традиционный промысел, который не одно столетие кормит не только наш регион, но и снабжает черноморской рыбой практически всю Россию. Уверен, что коллеги меня поддержать и совместными усилиями мы решим эти насущные вопросы, от которых зависит нормальная работа отрасли, а значит и благосостояние людей.

Встреча российского парламентария с черноморскими рыбаками состоялась накануне открытия третьего фестиваля черноморской рыбы «Хамса» или, как ещё его называют «Хамсафест».

Фестиваль открывается засолкой ночного улова. Это традиционно происходит на главной сцене праздника. В торжественном процессе традиционно принимают участие депутат российского парламента Владимир Синяговский и Глава Новороссийска Игорь Дьяченко. К 17 часам малосольная хамса уже готова и её могут попробовать все желающие.

Это лишь одна из традиций Хамасафеста. Вокруг главной сцены фестиваля развернут свою работу ресторанный дворик, зона мастер-классов, «Рыбацкая деревня», универсальная ярмарка, детская и спортивная площадки. Дети и взрослые смогут принять участие в гастрономических конкурсах по приготовлению хамсы, играх и народных гуляниях.

- У этого праздника есть и вполне серьёзная составляющая, - считает депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. - На мой взгляд, его главная цель - поддержка и пропаганда рыбного промысла, перспектива развития экономики региона, как одного из самых привлекательных туристических и культурно-досуговых

направлений Новороссийска. Кроме того фестиваль отличный повод для того, чтобы обратить внимание и поговорить о сегодняшних проблемах рыбной отрасли. Так что нам предстоят не только праздничные развлечения, но и вполне серьёзные деловые встречи и беседы.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/11/%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB/