На российско-абхазской границе  – «мандариновый сезон»

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В Россию из Абхазии импортировано более 150 тонн цитрусовых.

Первые партии мандаринов стали ввозить из Республики Абхазия в начале октября.

На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено порядка 150 тонн плодов. В сутки таможенники оформляют в среднем до 10 тонн цитрусовых. В этом году наблюдается снижение роста товаропотока мандаринов из соседнего государства.

В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 тонн цитрусовых. В сутки оформлялось в среднем – до 20 тонн мандаринов.

– Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенное оформление и контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки, – отмечает заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков.

В 2018 году по итогам «мандаринового сезона» (октябрь-февраль) было оформлено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

Источник: Сочинская таможня Южного таможенного управления