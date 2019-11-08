В Сочи в результате принятых прокуратурой мер введен в эксплуатацию долгострой, квартиры в котором получат 130 семей

/В России/

Прокуратура города Сочи провела проверку соблюдения действующего законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома.

Установлено, что строительство 10-этажного дома по ул. Санаторной в г. Сочи осуществлялось за счет привлечения средств граждан, при этом срок исполнения обязательств по передачи квартир нарушен застройщиком более чем на 2 года.

Вопросы, связанные с окончанием строительства данного жилищного комплекса, рассматривались на рабочих группах прокуратуры города с участием всех заинтересованных органов, решения, принятые по их итогам, способствовали устранению проблем, препятствовавших вводу объекта в эксплуатацию, корректировалась ситуация, связанная с оформлением необходимой разрешительной документации.

Ситуацию удалось разрешить благодаря активной позиции органов прокуратуры г. Сочи, муниципалитета и контролирующих органов.

В результате принятых мер в октябре 2019 года уполномоченным органом выдано заключение о соответствии жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации, в связи с чем администрацией г. Сочи данный дом в ноябре текущего дома введен в эксплуатацию.

В настоящее время застройщиком осуществляются мероприятия по передаче помещений гражданам.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-v-rezultate-prinyatyh-prokuraturoy-mer-0