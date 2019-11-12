Большой швейцарский зенненхунд по кличке Корнелия стал лучшей собакой города

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Впервые в Геленджике на Центральной площади прошел большой и добрый фестиваль домашних животных «Верные друзья», который объединил более ста четвероногих участников самых разных пород.

Каждый, пришедший в этот день на главную площадь курорта, нашел что-то интересное для себя. В рамках фестиваля прошла ярмарка породистых собак, благотворительная акция «Возьми себе друга» и осенняя выставка-шоу собак всех пород. В роли жюри выступили судьи Российской Кинологической Федерации собак - Татьяна Жданова и Светлана Деревянкина.

Программа выставки включила 12 увлекательных конкурсов, в которых смогли принять участие представители 28 пород разных возрастов - от трехмесячных щенков до ветеранов. На импровизированный ринг выходили и миниатюрные, и крупные породы. Большой интерес у зрителей вызвали: конкурс на «Лучший костюм», конкурсы «Ребенок и собака», «Особый талант» и Шоу чемпионов. В рамках фестиваля также прошел народный фотоконкурс. В течение всего праздника любой желающий мог примерить роль судьи и отдать свой голос за понравившуюся фотографию пушистых любимцев жителей Геленджика. Победителем, набравшим большее количество голосов стала восточноевропейская овчарка Адмирал Черноморский волк.

В кульминации выставки жюри выбрало лучшего конкурсанта среди всех участников. Лучшей собакой города стала Корнелия – большой швейцарский Зенненхунд, победитель и призер свыше ста международных выставок высокого уровня. Идейным вдохновителем фестиваля «Верные друзья» выступил глава Геленджика Алексей Богодистов. Алексей Алексеевич приветствовал собравшихся и отметил что подобные мероприятие сближают людей и заверил что фестиваль станет традиционным.

Одним фестиваль принес заслуженные награды, другим «верного друга». В рамках мероприятия прошла благотворительная акция «Возьми себе друга». На большом экране, расположенном на Центральной площади, были размещены фотографии животных, которые нуждаются в доме. Благодаря данной акции, 10 четвероногих пушистиков обрели любящих и заботливых хозяев.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик