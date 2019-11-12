Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Песков указал, что Путин является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», но необходима взаимность со стороны Киева.
«Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.
«В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата», — добавил он.
Ранее Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. При этом он сообщил, что президент Украины уже дал своё согласие.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/686323-kreml-nazarbaev-putin-zelenskii?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications