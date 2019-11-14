Село Лох из Саратовской области вышло в финал конкурса  на самое веселое название населенного пункта России

/В России/

В выходные в сообществе Туту.ру вКонтакте закончилось десятое из десяти отборочных голосований! За неделю свои голоса отдали почти 18 тысяч человек.

Село Лох из Саратовской области - десятый финалист конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

А вот результаты голосования в десятке:

1 место - Лох (Саратовская область): 4 345 голосов

2 место - Третий Решающий (Волгоградская область): 3 110 голосов

3 место - Мусорка (Самарская область): 2 378 голосов

4 место - Варварина Гайка (Саратовская область): 1 823 голоса

5 место - Жареный Бугор (Самарская область): 1 665 голосов

6 место - Пятихатки (Ростовская область): 1 419 голосов

7 место - Мокрая Буйвола (Ставропольский край): 1 298 голосов

8 место - Самосделка (Астраханская область): 1 034 голоса

9 место - Юго-Северная (Краснодарский край): 670 голосов

10 место - Асфальтовая гора (Краснодарский край): 228 голосов.

Кто такой Третий Решающий, какие представления о географии были у тех, кто придумывал название Юго-Северная, и что за вызывающие мурашки по спине традиции существовали в Жареном Бугре.

Финальное голосование откроется в понедельник, 11 ноября. Общий список финалистов:

? Мухоудеровка (Белгородская область)

? Хохотуй (Забайкальский край)

? Свиногорье (республика Татарстан)

? Бухалово (Ярославская область)

? Палево (Сахалинская область)

? Мошонки (Калужская область)

? Мутный Материк (республика Коми)

? Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь)

? Морозилка (Архангельская область)

? Лох (Саратовская область).

И не забудьте отдать свой голос за самого-самого!

Коротко о правилах конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием»:

1. На первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру отобрали 100 веселых названий из всех регионов России.

Второй этап — основной. Выбранная сотня веселых названий разбита на 10 групп по 10 населенных пунктов. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом). Если в голосовании принимают участие два или три названия из одного региона, то они будут в одной десятке. Третий этап — финальный. В решающем голосовании примут участие 10 населенных пунктов, победивших на втором этапе.

Тот населенный пункт, который победит, получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)