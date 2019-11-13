В Геленджике поселился бересклет из Италии

/В России/

Сегодня озеленители приступили к формированию нового вида клумб на набережной в районе санатория «Красная Талка». Упор сделали на многолетние растения.

Для того чтобы придать клумбам пышность и свежесть даже в холодное время года, озеленители выбрали для посадки кустарник бересклет. Привезли саженцы из Италии, за их приживаемость на геленджикской земле ручаются.

В ближайшие дни в этой части города высадят 800 кустов бересклета. Это растение сохраняет свою зелень круглый год, адоптировано к нашему климату, достаточно неприхотливо и смотрится вполне по-южному. Представители фирмы «ЮККА», которые проводят работы, обещали закончить их в течение нескольких дней. Кроме того, в ближайшее время озеленители начнут приводить в порядок разделительную полосу на улице Кирова.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик