ФСБ предупреждает: персональные данные россиян в опасности

/В России/

Есть опасения и риски, что единое хранилище всех данных россиян когда-то будет взломано, но при правильном выстраивании процесса информационной безопасности, при правильном бюджетировании и выделении средств на защиту базу можно неплохо защитить.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. По его словам, контроль доступа должен быть ограничен, реализован на высоком уровне, посторонние туда просто так подключаться не должны.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России. По данным ФСБ, из единой базы данных могут утекать данные, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

«Данная база еще отсутствует, это только законопроект о создании цифрового профиля, к нему смогут подключаться различные сервисы, в том числе различные государственные сервисы. Эффективность этого сервиса будет высокой только в случае, если там будут данные по всем гражданам, независимо от их ведомственной принадлежности. В условиях когда бюджеты государственных органов или иных организаций, которые будут заниматься эксплуатацией и защитой этой базы, далеки от необходимых, злоумышленники могут украсть этих данные. Опасения ФСБ в общем-то обоснованы, потому что данные различных других госорганов так или иначе появляются на черном рынке. Но если посмотреть портал Госуслуг, не припомню, чтобы там происходили утечки. При правильном выстраивании процесса информационной безопасности, при правильном бюджетировании и выделении средств на защиту базу можно неплохо защитить», – рассказал Алексей Лукацкий.

Напомним, 17 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. В федеральной базе будет содержаться информация о фамилии, имени и отчестве гражданина, дате и месте его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданстве и семейном статусе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/