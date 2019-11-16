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41-летнему Исаеву внезапно стало плохо, прибывшая на место скорая констатировала его смерть.
Умер политик Никита Исаев...
41-летнему Исаеву внезапно стало плохо, прибывшая на место скорая констатировала его смерть.
Возвращаясь из командировки в Москву, умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев. 41-летнему политику внезапно стало плохо, прибывшая на место скорая констатировала его смерть.
Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.
Информацию подтвердила помощница политика Алина Жестовская.
Источник: соцсети