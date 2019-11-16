/В России/

Умер политик Никита Исаев...

41-летнему Исаеву внезапно стало плохо, прибывшая на место скорая констатировала его смерть.
Возвращаясь из командировки в Москву, умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев. 41-летнему политику внезапно стало плохо, прибывшая на место скорая констатировала его смерть.

 

Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Информацию подтвердила помощница политика Алина Жестовская.

Источник: соцсети

Просмотров: 32 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Процедура discovery сделает разводы россиян более честными?

Как чиновники отреагировали на публикации о закрытии физиотерапии в Керчи

На Кубани сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании нарушителя

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудником федерального казенного учреждения

Молодые экипажи Су-24М уничтожили противника под Волгоградом

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!