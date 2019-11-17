Аренды больше нет: Медведев запретил «квартиры на сутки»

/В России/

Запрет на посуточную аренду квартир ставит крест на индустрии. Airbnb выживет за счет поездок за рубеж, другие сервисы работать не смогут. Останется возможность аренды апартаментов, но их доля на рынке составляет максимум 1%.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал основатель и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Напомним, документ о запрете посуточной аренды квартир подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации. Теперь в России нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.

«Наша работа в том виде, в котором она есть, будет никому не нужна. Это поставит крест на индустрии, если в России запретят посуточную аренду.

Airbnb выживет только за счет поездок за рубеж, а «Суточно.ру» и другие сервисы работать уже не смогут. Можно будет выкручиваться за счет аренды апартаментов, апартаменты отличаются тем, что они находятся в апарт-комплексах и являются нежилыми помещениями. Но доля рынка минимальна, максимум 1% от общего количества предложений. 99% – это квартиры в жилых помещениях. Официально собственник не сможет сдавать в аренду посуточно, но сможет неофициально», – считает Юрий Кузнецов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/