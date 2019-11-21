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«Авито Недвижимость»: офисы в Краснодарском крае стали дороже на 4%

Эксперты Авито проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и выяснили, что по сравнению с 2018 годом приобрести офисное помещение стало дороже, как и взять его в аренду. Стоимость квадратного метра офисного пространства в продаже за год выросла на 4% до 54 100 рублей, а в аренду - на 2% и составляет 600 рублей в месяц.

 

Продажа офисов в целом по России

В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей, что почти на четверть (24%) превышает ценник за аналогичный период прошлого года, причем подорожали все категории офисов. Интересно, что офисы класса B в среднем стоят дороже, чем офисы класса А – почти 58 тысяч рублей за м2 против 55 тысяч рублей за м2. Они же подорожали сильнее всего – на 22%, тогда как класс А увеличился в цене только на 17%. Средняя цена на офисы класса C и офисы класса D в октябре 2019 года одинаковая – 50 000 рублей за м2. Обе этих категории поднялись в цене на 10%.

Продажа офисов, вся Россия

Тип

Средняя цена м2, руб., октябрь 2018

Средняя цена м2, руб., октябрь 2019

Динамика цены за год

Офисы класса А

47 050

54 996

17%

Офисы класса B

47 340

57 889

22%

Офисы класса C

45 253

50 000

10%

Офисы класса D

45 455

50 000

10%

Все классы

48 394

60 000

24%

Продажа по регионам

За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях – 29% и 25% соответственно. Цена снизилась в 6 регионах и только в Ульяновской области осталась на уровне предыдущего года.

Самые доступные[1] офисы в Приморском крае – 26 300 рублей за квадратный метр, за год они подешевели почти в полтора раза. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Волгоградской области (30 000 рублей за м2, +6% по отношению к прошлому году) и Омской области (в среднем 34 200 рублей, подорожание на 29%).

Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Крыму – в среднем 79 200 рублей. За год они незначительно опустились в цене – на 1%. Кроме Крыма, по стоимости квадратного метра лидируют также Московская область (70 000 рублей за квадратный метр) и Нижегородская область (57 000 рублей). В обоих регионах цены поднялись на 12% за год.

В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости за год повысилась на 4% и составляет около 54 100 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге офисы продаются дороже, чем в целом по стране. Средняя цена квадратного метра в Москве более чем в три раза превышает стоимость квадратного метра в среднем по России, а в Санкт-Петербурге эта разница составляет 75%. При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 13% до 202 800 рублей, в Санкт-Петербурге, наоборот, снизилась на  4% за год до 105 200 рублей.

Рейтинг регионов по доступности покупки офиса, все классы офисной недвижимости

Регион

Средняя цена м2, руб., октябрь 2019

Динамика цены за год

1

Приморский край

26 318

-46%

2

Волгоградская область

30 000

6%

3

Омская область

34 167

29%

4

Ульяновская область

35 499

0%

5

Саратовская область

36 667

-1%

6

Челябинская область

36 857

5%

7

Архангельская область

40 600

14%

8

Самарская область

42 705

16%

9

Пермский край

45 000

6%

10

Ярославская область

45 455

12%

11

Ростовская область

48 241

-3%

12

Воронежская область

48 571

-3%

13

Калининградская область

49 651

10%

14

Красноярский край

50 000

-1%

15

Иркутская область

50 891

10%

16

Калужская область

52 500

2%

17

Башкортостан

53 462

1%

18

Краснодарский край

54 149

4%

19

Свердловская область

55 263

1%

20

Татарстан

55 556

1%

21

Ленинградская область

55 677

25%

22

Тюменская область

56 591

4%

23

Нижегородская область

57 076

12%

24

Московская область

70 000

12%

25

Крым

79 227

-1%

 

Вся Россия

60 000

24%

Аренда по регионам

Средняя стоимость аренды квадратного метра по стране увеличилась (на 41%, до 850 рублей за квадратный метр). За год офисы подорожали в 16 из 25 рассматриваемых регионов, при этом в 7 из них ценник остался на уровне 2018 года. Стоимость аренды квадратного метра в месяц снизилась только  в Приморском крае и Ленинградской области.

Первое место в рейтинге по доступности аренды офисов делят сразу пять регионов: Волгоградская, Омская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. Стоимость квадратного метра офисного пространства там составляет в среднем 450 рублей. В Ульяновской области цены повысились на 13% по отношению к прошлому году, в Саратовской – на 6%. В остальных трех регионах они остались неизменными.

В Краснодарском крае аренда квадратного метра офиса в среднем стоит 600 рублей в месяц, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди рассматриваемых регионов дороже всего  аренда офисов обойдется в Крыму (в среднем 799 рублей за м2 в месяц), Московской (800 рублей, +3%) и Тюменской областях (600 рублей в месяц, +9% к 2018 году).

Несмотря на то, что на рынке аренды две столицы также лидируют по стоимости, разрыв в цене с регионами не столь велик, как в случае продажи. В Москве аренда 1 квадратного метра офисного пространства обойдется в 1 500 рублей в месяц (+20% к прошлому году), что на 50% выше стоимости по России. В Санкт-Петербурге – даже дешевле среднего по России показателя, в 890 рублей (+5% к прошлому году).

Рейтинг регионов по доступности аренды офисов, все классы офисной недвижимости

Регион

Средняя цена м2, руб./месяц, октябрь 2019

Динамика цены

1

Волгоградская область

450

0%

2

Омская область

450

0%

3

Саратовская область

450

6%

4

Ульяновская область

450

13%

5

Челябинская область

450

0%

6

Самарская область

455

0%

7

Пермский край

500

0%

8

Приморский край

523

-1%

9

Воронежская область

533

7%

10

Калининградская область

550

10%

11

Нижегородская область

550

0%

12

Ростовская область

550

2%

13

Ярославская область

550

10%

14

Красноярский край

555

8%

15

Архангельская область

575

13%

16

Свердловская область

583

8%

17

Башкортостан

600

2%

18

Иркутская область

600

9%

19

Калужская область

600

2%

20

Краснодарский край

600

2%

21

Ленинградская область

600

-17%

22

Татарстан

600

9%

23

Тюменская область

600

9%

24

Крым

799

0%

25

Московская область

800

3%

 

Вся Россия

850

41%

Источник: «Авито Недвижимость»

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Категория: Новости / В России

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