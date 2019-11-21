«Авито Недвижимость»: офисы в Краснодарском крае стали дороже на 4%

/В России/

Эксперты Авито проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и выяснили, что по сравнению с 2018 годом приобрести офисное помещение стало дороже, как и взять его в аренду. Стоимость квадратного метра офисного пространства в продаже за год выросла на 4% до 54 100 рублей, а в аренду - на 2% и составляет 600 рублей в месяц.

Продажа офисов в целом по России

В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей, что почти на четверть (24%) превышает ценник за аналогичный период прошлого года, причем подорожали все категории офисов. Интересно, что офисы класса B в среднем стоят дороже, чем офисы класса А – почти 58 тысяч рублей за м2 против 55 тысяч рублей за м2. Они же подорожали сильнее всего – на 22%, тогда как класс А увеличился в цене только на 17%. Средняя цена на офисы класса C и офисы класса D в октябре 2019 года одинаковая – 50 000 рублей за м2. Обе этих категории поднялись в цене на 10%.

Продажа офисов, вся Россия

Тип Средняя цена м2, руб., октябрь 2018 Средняя цена м2, руб., октябрь 2019 Динамика цены за год Офисы класса А 47 050 54 996 17% Офисы класса B 47 340 57 889 22% Офисы класса C 45 253 50 000 10% Офисы класса D 45 455 50 000 10% Все классы 48 394 60 000 24%

Продажа по регионам

За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях – 29% и 25% соответственно. Цена снизилась в 6 регионах и только в Ульяновской области осталась на уровне предыдущего года.

Самые доступные[1] офисы в Приморском крае – 26 300 рублей за квадратный метр, за год они подешевели почти в полтора раза. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Волгоградской области (30 000 рублей за м2, +6% по отношению к прошлому году) и Омской области (в среднем 34 200 рублей, подорожание на 29%).

Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Крыму – в среднем 79 200 рублей. За год они незначительно опустились в цене – на 1%. Кроме Крыма, по стоимости квадратного метра лидируют также Московская область (70 000 рублей за квадратный метр) и Нижегородская область (57 000 рублей). В обоих регионах цены поднялись на 12% за год.

В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости за год повысилась на 4% и составляет около 54 100 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге офисы продаются дороже, чем в целом по стране. Средняя цена квадратного метра в Москве более чем в три раза превышает стоимость квадратного метра в среднем по России, а в Санкт-Петербурге эта разница составляет 75%. При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 13% до 202 800 рублей, в Санкт-Петербурге, наоборот, снизилась на 4% за год до 105 200 рублей.

Рейтинг регионов по доступности покупки офиса, все классы офисной недвижимости

№ Регион Средняя цена м2, руб., октябрь 2019 Динамика цены за год 1 Приморский край 26 318 -46% 2 Волгоградская область 30 000 6% 3 Омская область 34 167 29% 4 Ульяновская область 35 499 0% 5 Саратовская область 36 667 -1% 6 Челябинская область 36 857 5% 7 Архангельская область 40 600 14% 8 Самарская область 42 705 16% 9 Пермский край 45 000 6% 10 Ярославская область 45 455 12% 11 Ростовская область 48 241 -3% 12 Воронежская область 48 571 -3% 13 Калининградская область 49 651 10% 14 Красноярский край 50 000 -1% 15 Иркутская область 50 891 10% 16 Калужская область 52 500 2% 17 Башкортостан 53 462 1% 18 Краснодарский край 54 149 4% 19 Свердловская область 55 263 1% 20 Татарстан 55 556 1% 21 Ленинградская область 55 677 25% 22 Тюменская область 56 591 4% 23 Нижегородская область 57 076 12% 24 Московская область 70 000 12% 25 Крым 79 227 -1% Вся Россия 60 000 24%

Аренда по регионам

Средняя стоимость аренды квадратного метра по стране увеличилась (на 41%, до 850 рублей за квадратный метр). За год офисы подорожали в 16 из 25 рассматриваемых регионов, при этом в 7 из них ценник остался на уровне 2018 года. Стоимость аренды квадратного метра в месяц снизилась только в Приморском крае и Ленинградской области.

Первое место в рейтинге по доступности аренды офисов делят сразу пять регионов: Волгоградская, Омская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. Стоимость квадратного метра офисного пространства там составляет в среднем 450 рублей. В Ульяновской области цены повысились на 13% по отношению к прошлому году, в Саратовской – на 6%. В остальных трех регионах они остались неизменными.

В Краснодарском крае аренда квадратного метра офиса в среднем стоит 600 рублей в месяц, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди рассматриваемых регионов дороже всего аренда офисов обойдется в Крыму (в среднем 799 рублей за м2 в месяц), Московской (800 рублей, +3%) и Тюменской областях (600 рублей в месяц, +9% к 2018 году).

Несмотря на то, что на рынке аренды две столицы также лидируют по стоимости, разрыв в цене с регионами не столь велик, как в случае продажи. В Москве аренда 1 квадратного метра офисного пространства обойдется в 1 500 рублей в месяц (+20% к прошлому году), что на 50% выше стоимости по России. В Санкт-Петербурге – даже дешевле среднего по России показателя, в 890 рублей (+5% к прошлому году).

Рейтинг регионов по доступности аренды офисов, все классы офисной недвижимости

№ Регион Средняя цена м2, руб./месяц, октябрь 2019 Динамика цены 1 Волгоградская область 450 0% 2 Омская область 450 0% 3 Саратовская область 450 6% 4 Ульяновская область 450 13% 5 Челябинская область 450 0% 6 Самарская область 455 0% 7 Пермский край 500 0% 8 Приморский край 523 -1% 9 Воронежская область 533 7% 10 Калининградская область 550 10% 11 Нижегородская область 550 0% 12 Ростовская область 550 2% 13 Ярославская область 550 10% 14 Красноярский край 555 8% 15 Архангельская область 575 13% 16 Свердловская область 583 8% 17 Башкортостан 600 2% 18 Иркутская область 600 9% 19 Калужская область 600 2% 20 Краснодарский край 600 2% 21 Ленинградская область 600 -17% 22 Татарстан 600 9% 23 Тюменская область 600 9% 24 Крым 799 0% 25 Московская область 800 3% Вся Россия 850 41%

Источник: «Авито Недвижимость»