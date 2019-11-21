«Авито Недвижимость»: офисы в Краснодарском крае стали дороже на 4%
Эксперты Авито проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Краснодарском крае и выяснили, что по сравнению с 2018 годом приобрести офисное помещение стало дороже, как и взять его в аренду. Стоимость квадратного метра офисного пространства в продаже за год выросла на 4% до 54 100 рублей, а в аренду - на 2% и составляет 600 рублей в месяц.
Продажа офисов в целом по России
В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей, что почти на четверть (24%) превышает ценник за аналогичный период прошлого года, причем подорожали все категории офисов. Интересно, что офисы класса B в среднем стоят дороже, чем офисы класса А – почти 58 тысяч рублей за м2 против 55 тысяч рублей за м2. Они же подорожали сильнее всего – на 22%, тогда как класс А увеличился в цене только на 17%. Средняя цена на офисы класса C и офисы класса D в октябре 2019 года одинаковая – 50 000 рублей за м2. Обе этих категории поднялись в цене на 10%.
Продажа офисов, вся Россия
|
Тип
|
Средняя цена м2, руб., октябрь 2018
|
Средняя цена м2, руб., октябрь 2019
|
Динамика цены за год
|
Офисы класса А
|
47 050
|
54 996
|
17%
|
Офисы класса B
|
47 340
|
57 889
|
22%
|
Офисы класса C
|
45 253
|
50 000
|
10%
|
Офисы класса D
|
45 455
|
50 000
|
10%
|
Все классы
|
48 394
|
60 000
|
24%
Продажа по регионам
За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях – 29% и 25% соответственно. Цена снизилась в 6 регионах и только в Ульяновской области осталась на уровне предыдущего года.
Самые доступные[1] офисы в Приморском крае – 26 300 рублей за квадратный метр, за год они подешевели почти в полтора раза. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Волгоградской области (30 000 рублей за м2, +6% по отношению к прошлому году) и Омской области (в среднем 34 200 рублей, подорожание на 29%).
Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Крыму – в среднем 79 200 рублей. За год они незначительно опустились в цене – на 1%. Кроме Крыма, по стоимости квадратного метра лидируют также Московская область (70 000 рублей за квадратный метр) и Нижегородская область (57 000 рублей). В обоих регионах цены поднялись на 12% за год.
В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости за год повысилась на 4% и составляет около 54 100 рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге офисы продаются дороже, чем в целом по стране. Средняя цена квадратного метра в Москве более чем в три раза превышает стоимость квадратного метра в среднем по России, а в Санкт-Петербурге эта разница составляет 75%. При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 13% до 202 800 рублей, в Санкт-Петербурге, наоборот, снизилась на 4% за год до 105 200 рублей.
Рейтинг регионов по доступности покупки офиса, все классы офисной недвижимости
|
№
|
Регион
|
Средняя цена м2, руб., октябрь 2019
|
Динамика цены за год
|
1
|
Приморский край
|
26 318
|
-46%
|
2
|
Волгоградская область
|
30 000
|
6%
|
3
|
Омская область
|
34 167
|
29%
|
4
|
Ульяновская область
|
35 499
|
0%
|
5
|
Саратовская область
|
36 667
|
-1%
|
6
|
Челябинская область
|
36 857
|
5%
|
7
|
Архангельская область
|
40 600
|
14%
|
8
|
Самарская область
|
42 705
|
16%
|
9
|
Пермский край
|
45 000
|
6%
|
10
|
Ярославская область
|
45 455
|
12%
|
11
|
Ростовская область
|
48 241
|
-3%
|
12
|
Воронежская область
|
48 571
|
-3%
|
13
|
Калининградская область
|
49 651
|
10%
|
14
|
Красноярский край
|
50 000
|
-1%
|
15
|
Иркутская область
|
50 891
|
10%
|
16
|
Калужская область
|
52 500
|
2%
|
17
|
Башкортостан
|
53 462
|
1%
|
18
|
Краснодарский край
|
54 149
|
4%
|
19
|
Свердловская область
|
55 263
|
1%
|
20
|
Татарстан
|
55 556
|
1%
|
21
|
Ленинградская область
|
55 677
|
25%
|
22
|
Тюменская область
|
56 591
|
4%
|
23
|
Нижегородская область
|
57 076
|
12%
|
24
|
Московская область
|
70 000
|
12%
|
25
|
Крым
|
79 227
|
-1%
|
|
Вся Россия
|
60 000
|
24%
Аренда по регионам
Средняя стоимость аренды квадратного метра по стране увеличилась (на 41%, до 850 рублей за квадратный метр). За год офисы подорожали в 16 из 25 рассматриваемых регионов, при этом в 7 из них ценник остался на уровне 2018 года. Стоимость аренды квадратного метра в месяц снизилась только в Приморском крае и Ленинградской области.
Первое место в рейтинге по доступности аренды офисов делят сразу пять регионов: Волгоградская, Омская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области. Стоимость квадратного метра офисного пространства там составляет в среднем 450 рублей. В Ульяновской области цены повысились на 13% по отношению к прошлому году, в Саратовской – на 6%. В остальных трех регионах они остались неизменными.
В Краснодарском крае аренда квадратного метра офиса в среднем стоит 600 рублей в месяц, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.
Среди рассматриваемых регионов дороже всего аренда офисов обойдется в Крыму (в среднем 799 рублей за м2 в месяц), Московской (800 рублей, +3%) и Тюменской областях (600 рублей в месяц, +9% к 2018 году).
Несмотря на то, что на рынке аренды две столицы также лидируют по стоимости, разрыв в цене с регионами не столь велик, как в случае продажи. В Москве аренда 1 квадратного метра офисного пространства обойдется в 1 500 рублей в месяц (+20% к прошлому году), что на 50% выше стоимости по России. В Санкт-Петербурге – даже дешевле среднего по России показателя, в 890 рублей (+5% к прошлому году).
Рейтинг регионов по доступности аренды офисов, все классы офисной недвижимости
|
№
|
Регион
|
Средняя цена м2, руб./месяц, октябрь 2019
|
Динамика цены
|
1
|
Волгоградская область
|
450
|
0%
|
2
|
Омская область
|
450
|
0%
|
3
|
Саратовская область
|
450
|
6%
|
4
|
Ульяновская область
|
450
|
13%
|
5
|
Челябинская область
|
450
|
0%
|
6
|
Самарская область
|
455
|
0%
|
7
|
Пермский край
|
500
|
0%
|
8
|
Приморский край
|
523
|
-1%
|
9
|
Воронежская область
|
533
|
7%
|
10
|
Калининградская область
|
550
|
10%
|
11
|
Нижегородская область
|
550
|
0%
|
12
|
Ростовская область
|
550
|
2%
|
13
|
Ярославская область
|
550
|
10%
|
14
|
Красноярский край
|
555
|
8%
|
15
|
Архангельская область
|
575
|
13%
|
16
|
Свердловская область
|
583
|
8%
|
17
|
Башкортостан
|
600
|
2%
|
18
|
Иркутская область
|
600
|
9%
|
19
|
Калужская область
|
600
|
2%
|
20
|
Краснодарский край
|
600
|
2%
|
21
|
Ленинградская область
|
600
|
-17%
|
22
|
Татарстан
|
600
|
9%
|
23
|
Тюменская область
|
600
|
9%
|
24
|
Крым
|
799
|
0%
|
25
|
Московская область
|
800
|
3%
|
|
Вся Россия
|
850
|
41%
Источник: «Авито Недвижимость»