В Ростовской области со скандалом избрали нового атамана Всевеликого войска Донского

/В России/

Попытка преодолеть раскол в казачестве может обернуться его усугублением.

В Ростовской области в субботу, 23 ноября, избрали нового атамана Всевеликого войска Донского. Как и ожидалось, Большой Круг не обошёлся без скандалов, а легитимность нового атамана у многих казаков теперь вызывает вопросы.

Коротко напомним, что необходимость новых выборов атамана связана с, как официально говорят в войске, правовой коллизией. Её суть в том, что избранный год назад первый замгубернатора Виктор Гончаров, как выяснилось, не совсем легитимен — полпредство президента в ЮФО должно было согласовать его кандидатуру в администрации главы государства, но, по каким-то причинам, даже не попыталось это сделать. В итоге Гончаров был выбран, но не назначен. Разрешить эту ситуацию, заявлял сам первый замгубернатора, можно только новыми выборами. При этом сам Гончаров принимать в них участие отказался.

На Большой Круг были приглашены 450 делегатов от реестровых обществ со всех четырёх входящих во Всевеликое войско Донское регионов — Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии. Прибыли 415, при этом только у пятерых отсутствующих на то были уважительные причины. Важность происходящего подчёркивалась составом президиума — проконтролировать выборы атамана прибыли заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, замначальника управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александр Орехов, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, сенатор Николай Семисотов и свеженазначенный президентом атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Впрочем, к выборам приступили далеко не сразу. Это был последний вопрос повестки и почти 4 часа казаки говорили приветственные слова, отчитывались о работе за год, награждали друг друга различными медалями и грамотами.

Как уже писал donnews.ru, выбирать атамана предполагалось из двух кандидатов - замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева (ранее он возглавлял департамент казачества в правительстве региона, а потому был хорошо знаком всем собравшимся) и директора Шахтинского казачьего кадетского корпуса Виталия Бобыльченко. Исход голосования изначально казался предрешён, однако ещё до начала Круга казаки рассказывали друг другу, как Бобыльченко за последние недели был не раз замечен входящим в здание полпредства в Ростове.

Вызывало вопросы и настороженность и то, что Корнеев прибыл только на само заседание (до этого была служба в Новочеркасском войсковом соборе и ещё ряд мероприятий), а также, если не считать сотрудника администрации президента Орехова, он был единственным в президиуме одет в гражданское — привычный для замгубернатора строгий костюм. Тогда как все остальные надели форму, причём не обязательно казачью. Владимир Гурба, например, ради выборов атамана облачился не в чиновника, а офицера ФСБ. Корнеев, к слову, не только казак, но и генерал полиции, так что выбор был.

Для приличия, прежде чем дать слово обоим кандидатам, зал спросили есть ли самовыдвиженцы. И один нашёлся — атаман Ростовского круга Виктор Могильный. Вопрос вынесли на голосование и решением абсолютного большинства его решили не пускать на выборы.

Далее слово, наконец-то, взял Михаил Корнеев. Пока замгубернатора шёл к трибуне, из зала негромко звучали вопросы: «Почему без формы? А есть ли на нём крест православный?». Вскоре всё встало на свои места. Начав издалека про объём поддержки казачества из бюджета Ростовской области, успехи в деле казачьего воспитания и немного рассказав о проблемах, Корнеев наконец заявил:

— Каждые выборы — это всё равно определённое разделение мнений о том или ином кандидате. Для донского войска, это моё мнение, этого сейчас допускать нельзя. Идёт серьёзная работа по перестройке деятельности Всевеликого войска Донского с учётом создания российского казачества. В этой связи снимаю свою кандидатуру и прошу вас руководствоваться в том числе моей личной просьбой поддержать единым кандидатом казачьего полковника Бобыльченко.

Зал загудел, с мест начали кричать «Не любо!», а все делегаты от Второго Донского округа Всевеликого войска Донского — а это 65 человек — встали и вышли из зала, чем и вовсе вызвали шквал эмоций.

— Уважаемые казаки, которые встали, — гремел в микрофон Виктор Водолацкий, — если вы казаки, то вы вернётесь в зал. Если вы тряпки — можете уходить.

Никто так и не вернулся. Впрочем, несмотря на общее недовольство, решением Корнеева, к демаршу Второго Донского округа все отнеслись с ещё большим негативом. Звучали как вполне логичные просьбы голосовать «против» (если уж так не нравится ситуация), но не уходить, так и требования прямо сейчас отстранить всех покинувших заседание атаманов. До каких-либо конкретных решений не дошли, всё-таки выборы важнее, однако очевидно, что эта история ещё получит своё продолжение.

Объяснение Корнеева о том, что Войску нужен атаман, не имеющий иных обязанностей и не связанный напрямую в правительством Ростовской области, никого толком не успокоило. Очевидно, что кандидатуру Корнеева не согласовали в полпредстве и его назначение атаманом привело бы к продолжению конфликта, однако казаки этого видимо так и не поняли. Обстановка накалилась до того, что за Корнеева собирались голосовать против его воли. А некоторые даже вспомнили, что вообще-то казаки могут назначить себе атамана — хочет он того или нет.

Чётче прочих своё возмущение сформулировали делегаты от Первого Донского округа:

— Собирался наш большой окружной круг. Он принял решение, он обязал всех нас, 45 казаков, голосовать за Корнеева. Что мы тогда здесь делаем? Мы не можем голосовать за Бобыльченко. Мы и за Путина не может здесь голосовать, да хоть за кого. 3200 человек, казаков, нас обязали голосовать за Корнеева. Есть старый донской обычай. Три раза мы предлагаем атамана, атаман отказывается два раза и на третий раз отказаться не может.

Как бы то ни было, но выслушать речь другого кандидата — Бобыльченко — было нужно. Хоть его положение и казалось крайне незавидным.

— Я простой казак. Этот Круг у нас экстренный, если хотите кризисный. И если мы с вами не сможем преодолеть этот кризис, то он преодолеет нас. Насколько мы сегодня готовы с вами развалить Войско? Да, программа у меня есть, она составлена не только мной, но и казаками и атаманами. Учитывая все наши больные вопросы и, прежде всего, кризис власти, который и привёл к сегодняшней ситуации. Почему? Да потому что у нас чёткой вертикали нет. Я – директор кадетского корпуса, все лишь навсего, 12 лет. Господа казаки, господа атаманы, принимать решение вам. И моё мнение — принимать сегодня. Я, упаси господь, не пытаюсь любой ценой добиться власти, нет. Ещё раз говорю — я простой, рядовой казак и выдвинули меня казаки, иначе бы я не вышел на сцену, — рассказал Бобыльченко.

После этого слово брали Долуда и Водолацкий, которые практически уговаривали казаков выбрать при отсутствии выбора. Выступил ещё раз и Корнеев, который заверил всех, что никуда не девается, что с Бобыльченко у них прекрасные отношения и взаимопонимание, и на своей должности замгубернатора он и так продолжит делать всё то, за что его хотят видеть атаманом. А значит, стоит проголосовать за Бобыльченко.

Голосовать в итоге всё же пришлось. «За» Бобыльченко отдали голоса 289 человек, против» — 99. Из зала послышались крики «враньё», обстановка вновь накалилась и вмешаться в ситуация пришлось ессаульцам — избранным в начале Круга блюстителям порядка. Решили переголосовать, но только те, кто «против». Со второго раза их оказалось почему-то уже 92, якобы кто-то вышел в туалет.

Здесь надо пояснить, что кандидат становится атаманом, если за него отдают голоса 2/3 делегатов. При этом сам Гончаров сказал, что изначально делегатов было 415, затем 65 ушли и осталось 350. При этом 289 голосовавших «за» Бобыльченко и 99 «против» это в сумме 388. Цифры откровенно не сходились, но внимания никто на это не обратил. Но по сути это было и не важно, так как для избрания Бобыльченко хватило бы не меньше 232.

рония же в том, что если бы покинувшие зал 65 казаков остались и проголосовали «против», то директор Шахтинского казачьего кадетского корпуса не набрал бы трети голосов, а значит, и не был бы избран.

— Счётная комиссия посчитала, что большинством голосов атаманом Всевеликого войска Донского избран Бобыльченко Виталий Александрович, — провозгласил Виктор Гончаров. Из зала закричали «Любо!» и выборы завершились, хотя местами слышалось и «Что вы делаете?» и «Обман, обман».

Бобыльченко осталось принять присягу:

— Браться казаки, на христовом, животворящем кресте и святом писании присягаю служить верно, не щадя головы и живота своего, беречь казачью честь, приумножать доблесть войска Донского, беречь казаков, выполнять свой долг. Я с сегодняшнего дня ваш отец. Вы, казаки, мои дети. Клянусь.

Уже менее формально новый атаман объяснил собравшимся, что пока его не назначит лично президент, он атаманом и не будет. Когда это произойдёт — не ясно. До тех пор исполнять эти обязанности будет действующий первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского.

При этом очевидно, что в ближайшие недели и месяцы Бобыльченко при активном участии Гончарова и Корнеева, а может и Долуды, придётся предпринять множество усилий, чтобы договориться с теми, кто считает его избрание незаконным. В противном случае Всевеликое войско Донское ждёт кризис и раскол, которых ещё не бывало.

Сергей Деркачёв

Источник: http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-so-skandalom-izbrali-novogo-atamana-Vsevelikogo-voyska-Donskogo_101351