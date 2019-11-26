/В России/

Владимир Синяговский: На съезде партии «Единая Россия» были поставлены новые задачи, нацеленные на улучшение качества жизни всех россиян.

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел встречу с партийным активом местного отделения партии "Единая Россия", на которой обсудили итоги съезда партии.

«23 ноября в Москве прошел съезд партии «Единая Россия». Это важное мероприятие не только для однопартийцев, но и для страны в целом. В одном месте собрались те, мнению которых доверяет народ. Были приняты важные решения, поставлены новые задачи для улучшения качества жизни россиян, а также обсуждены самые актуальные проблемы», — рассказал депутат. 

Парламентарий отметил, что представители «Единой России» есть во всех органах власти и сферах деятельности, а за каждым членом партии закреплена конкретная программа действий.

«Съезд посетил Президент РФ Владимир Путин. Именно он из года в год задаёт верный вектор развития партии на следующий год. Одной из основных целей съезда стала оценка прошедших выборов, обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую и запуск кампании 2021 года. Как подчеркнул наш президент главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать.  Мы призваны помогать людям. Важнее задачи нет!», — подытожил Владимир Синяговский.

Просмотров: 119 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Завершилась открытая Спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» 2019 года

Владимир Синяговский: На съезде партии «Единая Россия» были поставлены новые задачи, нацеленные на улучшение качества жизни всех россиян.

Образ университета будущего создадут участники деловой программы финала III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

Теперь можно брать больницы в аренду?

Эффективное управление коммерческой недвижимостью

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!