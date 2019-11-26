Владимир Синяговский: На съезде партии «Единая Россия» были поставлены новые задачи, нацеленные на улучшение качества жизни всех россиян.

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел встречу с партийным активом местного отделения партии "Единая Россия", на которой обсудили итоги съезда партии.

«23 ноября в Москве прошел съезд партии «Единая Россия». Это важное мероприятие не только для однопартийцев, но и для страны в целом. В одном месте собрались те, мнению которых доверяет народ. Были приняты важные решения, поставлены новые задачи для улучшения качества жизни россиян, а также обсуждены самые актуальные проблемы», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что представители «Единой России» есть во всех органах власти и сферах деятельности, а за каждым членом партии закреплена конкретная программа действий.

«Съезд посетил Президент РФ Владимир Путин. Именно он из года в год задаёт верный вектор развития партии на следующий год. Одной из основных целей съезда стала оценка прошедших выборов, обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую и запуск кампании 2021 года. Как подчеркнул наш президент главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Мы призваны помогать людям. Важнее задачи нет!», — подытожил Владимир Синяговский.