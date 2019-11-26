Эффективное управление коммерческой недвижимостью

/В России/

Известно, что основное предназначение любой коммерческой недвижимости заключается в получение прибыли. Поэтому строительные компании стремятся создавать такие объекты, которые в длительной перспективе обеспечат своим владельцам высокую доходность. Чтобы добиться желаемого, необходимо организовать эффективное управление объектами, что помогут сделать профессионалы «ТПС Недвижимость» http://www.tpsre.ru/.

Компания занимается строительством и управление торгово-развлекательными центрами.

В настоящее время тема управления объектами коммерческой недвижимости в стране весьма актуальная, так рынок услуг полностью не сформировался. Некоторые собственники объектов коммерческого назначения формируют отдельные управляющие структуры, что приводит к дополнительным расходам. Или, с целью добиться экономии, поручив управление и обслуживание коммерческого объекта управляющей организации, которая не имеет требуемого опыта и персонала. В долгосрочной перспективе такие действия не приведут к ожидаемым результатам и стабильным доходам. Так как здесь нужны профессиональный подход, знания, квалификация персонала и многое другое.

Если решение технические проблемы не происходит в оперативном режиме, в скором времени начнёт падать доходность. После чего владельцы объекта приходят к выводу, что нужно подключить хорошую управляющую компанию. Хотя на нашем рынке их немало, выбор сделать непросто.

«ТПС Недвижимость» имеет достаточно опыта и безупречную репутацию, предлагает услуги по разумным ценам. В штате трудятся квалифицированных специалистов с разных сфер недвижимости. В компании имеется всё необходимое оснащение для качественного сервиса и обслуживания объектов.

Собственник помещения может выделить для себя следующие преимущества доверительного управления недвижимостью:

Доверяемое имущество становится на баланс управляющей организации, поэтому на него не может быть оформлено взыскание по долгам, что минимизирует риски утраты недвижимости в кризис;

Всё, что касается арендаторов, содержания объекта, заключения всевозможных договоров – берут на себя сотрудники управляющей организации. Собственнику необходимо лишь решить проблему соблюдения пунктов заключённого договора.

Если подобрать хорошую управляющую компанию – владелец может рассчитывать на прибыль, даже несмотря на повышение расходов. Что достигается за счет налаженных схем управления, подходящих арендных ставок, снижения расходов и так далее.