Ремонт ливневой системы водоотведения по улице Деповская в городе Туапсе

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В декабре 2018 года в адрес депутата Государственной Думы Владимира Синяговского поступило обращение по оказанию помощи в очистке ливневой канализации по улице Деповская в городе Туапсе, пострадавшей в результате октябрьского наводнения.

Депутат держит на контроле вопрос восстановительных работ на территориях Туапсинского района, и благодаря этому вопрос ремонта сдвинулся с мертвой точки, но существует нюанс – участок ливневой канализации по улице Деповской является бесхозным. В 1 квартале 2019 года полная информация о выявленных бесхозяйных сетях представлен в орган местного самоуправления для регистрации права собственности, но учитывая, что проведение мероприятий по регистрации прав собственности предполагает достаточные временные сроки, работа проводится поэтапно, данную процедуру планируется завершить к концу 2019 года.

При этом все выявленные бесхозяйные сети обслуживаются в полном объёме, производится их промывка и очистка в соответствии с годовым графиком, утверждённым администрацией города Туапсе.

«Мы должны обеспечить все условия для комфортной жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате природного катаклизма в Краснодарском крае» - отметил Владимир Ильич.