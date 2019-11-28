Крупнейшие госкомпании обсудят цифровую трансформацию

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3 декабря Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке консалтинговой компании Strategy Partners проведет стратегическую сессию, посвященную мониторингу реализации стратегий цифровой трансформации компаний с государственным участием.

В мероприятии примут участие представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минпромторга, аппарата заместителя председателя Правительства РФ и АНО «Цифровая экономика». Среди основных участников — топ-менеджмент крупных российских госкомпаний: «КАМАЗ», «Алроса», «Зарубежнефть», ГК «Росатом», ГК «Ростех», «Швабе», «Вертолеты России», «Концерн Росэнергоатом», «Ростелеком», «Сбербанк», «РЖД», «ФСК ЕЭС», «Россети», «Почта России», «Газпромнефть», «Аэрофлот», «РУСАЛ», «Норильский никель» и другие.

Функционально стратсессия будет разделена на три блока: открытое пленарное заседание с обсуждением ключевых вопросов цифровизации госкомпаний, совещание рабочих групп и заключительное заседание по результатам проведенной работы. Представители СМИ могут принять участие в открытом пленарном заседании и получить дополнительную информацию от представителей госкорпораций на пресс-подходе.

Представители власти расскажут, какие результаты государство ожидает увидеть от госкомпаний, а бизнес, в свою очередь, обозначит проблемные точки цифровой трансформации. Участники сессии также обсудят подходы к разработке ключевых показателей эффективности, мониторингу и отчетности по цифровой трансформации.

Напомним, более 10 государственных корпораций уже создали собственные стратегии цифрового развития. Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020-м году планируется расширение этого списка. Стратегии определяют вектор цифрового развития и основные контрольные точки, которые должны пройти компании к 2024 году.

Стратегическая сессия «Мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации»

Дата: 3 декабря 2019 г.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России