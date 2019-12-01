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Владимир Синяговский: Мы должны помогать тем, кто попал в беду...

В субботу 30 ноября депутат Государственной Думы Владимир Синяговский посетил семью погорельцев.

Новостройка сгорела недавно в селе Васильевка. Как военнослужащий глава семьи Сергей Г. получил служебное жилье по улице Герцена. В семье трое детей. Квартиру помогли обставить и собрать нужную одежду добрые люди - жители Новороссийска.

Старшему Никите девятикласснику Владимир Ильич вручил новый компьютер, купленный на премию ко дню города-героя Новороссийска как почетному гражданину. Также всем ребятишкам передали новогодние подарки от Деда Мороза.

Обсудив перечень работ по восстановлению дома, приняли решение комиссионо побывать на месте со строителями. Такое поручение получил помощник депутат Госдумы Виталий Козырев.

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Категория: Новости / В России

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