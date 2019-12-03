По его данным, почти 50% туристов отдохнули на Южном берегу Крыма. На Западном побережье провели отпуск 24,8%, на Восточном побережье – 14,5%. На другие регионы — Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы – пришлось 12% отдыхающих.

Как подчеркивают в Минтуризма, Крым все больше становится круглогодичным направлением. "Туристы начали бронировать новогодние туры еще с лета, и сейчас курортные регионы показывают увеличение загрузки до 70%, а некоторые крупные курортные комплексы – до 85%. При этом средняя стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники снизилась, а число бронирований выросло", — сообщили в ведомстве.

Чаще всего авиабилеты в Крым на Новый год бронируют в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Глубина бронирований выросла более чем в два раза. Как напоминают в Минтуризма, из аэропорта Симферополя в этом году открылись три новых регулярных рейса в Саратов, Казань и Минеральные воды и увеличилась частота рейсов по некоторым направлениям.

"Росту турпотока способствуют и чартерные программы туроператоров. В туркомпаниях отмечают, что в зимний Крым едут любители активного отдыха и культурно-познавательного туризма. Интерес у туристов вызывают не только оздоровительные туры, но и новые тематические программы операторов: например, винные туры в Крым", — добавили в министерстве.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что объем бронирований организованных туров в Крым и на другие российские курорты на новогодние каникулы вырос на 10-15%.