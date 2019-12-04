/В России/

Более 400 кг запрещенных к ввозу в РФ польских яблок выявлено и уничтожено в Краснодаре

Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора  при проведении совместного мероприятия с участием специалистов Краснодарской таможни на территории плодово-овощной базы «Дары Кубани» в г. Краснодаре, был выявлен факт реализации продукции запрещенной к ввозу на территорию РФ, а именно яблок свежих, в количестве 403 кг, происхождением Польша.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, в связи с чем вся вышеуказанная продукция в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» была уничтожена механическим способом на полигоне ТБО, путем приведения в нетоварное состояние.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / В России

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