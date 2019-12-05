Газ в каждый дом!

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В Геленджике в рамках реализации программы по газификации населённых пунктов в настоящее время ведутся работы в сёлах Пшада, Бетта и Береговое.

Общая протяжённость, прокладываемых надземных и подземных сетей, порядка 45-ти километров. В Пшаде работы завершены в полном объёме, в Береговом работы завершаются, а в Бетте ведутся строительно-монтажные работы и уже проложено 6403 метров газопровода из 7461 метра.

На реализацию данной программы в общей сложности выделено порядка 155-ти миллионов рублей из них 89% - средства, выделенные из краевого бюджета, а остальные 11% из местного. Все работы будут закончены до конца текущего года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 1-ый квартал 2020 года.

Стоит отметить, что в сёлах Бетта и Береговое до настоящего времени газа не было вообще, люди отапливались дровами. Понятно, что главным новогодним подарком для сельчан станет газификация их домов. Кроме того, подрядчик после прокладки газопровода по сельским улицам, обещает собственноручно привести их в порядок, отсыпав гравием.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик