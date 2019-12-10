"ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ" СПЕШНО ЭВАКУИРОВАЛИ ТЕХНИКУ ИЗ РУСЛА КУБАНИ ВОЗЛЕ МОГУКОРОВСКОГО

/В России/

Широкая огласка информации о незаконной добыче песка в Крымском районе Краснодарского края оказалась эффективной.

После вчерашнего оглашения Экологической Вахтой по Северному Кавказу информации о том, что возле хутора Могукоровский в Крымском районе ведется массовая незаконная добыча песка, а также обращений в правоохранительные органы, ситуация резко изменилась. Группа лиц, осуществлявшая деятельность по хищению природных ресурсов, спешно - под покровом ночи вывела из района хутора всю технику. Как сообщила в ЭВСК местная жительница Наталья Карева, сегодня утром на место преступления прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, однако там никого уже не оказалось. Правоохранители увидели только развороченное в результате карьерных работ русло реки и наезженную дорогу к нему.

Координатор Экологической Вахты Андрей Рудомаха прокомментировал ситуацию: "Бегство добытчиков ясно показало, что их слова о том, что они ведут согласованные работы "по расчистке русла реки" были ложью. А широкая огласка информации о происходящем возле Могукоровского преступлении оказалась эффективной. В этой ситуации полиция уже не могла закрыть глаза на происходящее, как это происходило в прежние годы, когда в этом же месте незаконно добывали песок. При этом, полагаю, что добытчиков песка о предстоящем приезде правоохранителей предупредили. Иначе вряд ли они бы стали так резво убегать вместе с техникой с места добычи. А о том, были ли в доле в этом деле сотрудники полиции, станет ясно по тому, как будет дальше развиваться это дело. Будут ли найдены и привлечены к ответственности расхитители песка, будет ли возбуждено по данному факту уголовное дело. Ведь найти их, также как и технику, которая была здесь задействована, совершенно не сложно – жители хутора все, что здесь происходило, сфотографировали – с лицами и номерами".

Источник: соцсети