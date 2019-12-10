Виноградарство и виноделие: общественный контроль состояния и развития отрасли

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В ОП РФ пройдет общественная экспертиза проекта федерального закона о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации.

11 декабря в 12:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) пройдет общественная экспертиза проекта федерального закона № 815115-7 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Организаторы — Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. Модератор — первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Александр Шипулин.

На данный момент в России отсутствует систематизированная нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области виноградарства и виноделия. Отдельные нормы, содержащиеся в различных актах, зачастую противоречат друг другу, оставляют неурегулированными важные для функционирования отрасли вопросы. Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Кроме того, действующие в настоящее время нормативные правовые акты в сфере производства и оборота алкогольной продукции ориентированы прежде всего на продукцию с высоким содержанием спирта и практически не учитывают специфику винодельческого производства.