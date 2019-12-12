«Голосуй за депутата» в городе Новороссийск. Почти 26 тысяч участников. Продолжаем?

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В проекте приняли участие 25 849 читателей. Именно столько голосов отданы за народных избранников в рейтинге народного доверия депутатов городской думы Новороссийска в этом году. В конце декабря аналитики редакции подведут итоги за 2019 год.

Будет определен рейтинг медиаактивности депутатов с социальных сетях и СМИ.

На 10 декабря уточняем текущие рейтинги новороссийских депутатов. Лидерами продолжают оставаться Илья Канакиди(28,65 баллов), Сергей Савотин(27,89) и Александр Шаталов(16,52). Также в первую десятку входят Виталий Козырев, Андрей Антонов, Галина Алейникова, Владимир Мхитарян, Дмитрий Головаха, Андрей Кравченко и Сергей Кондратьев.

Замыкают рейтинг депутаты с самым низким кол-вом голосов читателей в проекте: Павел Меркулов(111 голосов), Олег Сафонов(142), Михаил Ерохин(149), и Людмила Левкина(151).

Кстати, администраторами Ленты обнаружена техническая накрутка голосов в пользу отдельных депутатов. Результаты эти были аннулированы.

Пока нули стоят в народном голосовании за молодых депутатов, избранных на дополнительных выборах в сентябре 2019 года.

Напомним, что «Голосуй за депутата» представляет рейтинг качества работы народного избранника местного самоуправления. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

Рейтинг вычисляется на основании коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Коэффициент народного доверия определяется путем голосования читателей на сайте «Nrnews.ru». Вы можете проголосовать за любое количество депутатов. Коэффициент народного доверия показывает, сколько активных сторонников имеет депутат и если рейтинг не повышается – это повод задуматься.

Оценка экспертов состоит из анализа цитируемости депутата в СМИ и интернет-пространстве, эффективности работы с избирателями и органами исполнительной власти. Чем активнее депутат исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Оценка проводится общественниками, педагогами, журналистами, активистами ТОС.

Рейтинг представляет сумму показателей коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Рейтинг помогает не только избирателям оценить своих избранников, но и самим депутатам скорректировать собственную работу.

Считаем, что активное участие читателей в проекте убеждает нас в необходимости его продолжения.

В федеральном проекте "Депутатский клуб", где идет голосование за депутатов Государственной Думы России, за парламентария от Туапсинского избирательного округа Владимира Синяговского проголосовало 36224 избирателей. По итогам первого полугодия он входит в ТОП-100.

Источник: http://www.deputat.club/deputies/6504