ЗСК 25 лет назад: как это было. Часть 2

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В этом году отмечается 25-летие Законодательного Собрания Краснодарского края, которое пришло на смену краевому Совету народных депутатов. Первые выборы депутатов ЗСК прошли 20 ноября 1994 года, а первое заседание первого созыва состоялось 14 декабря 1994 года.

В первой части статьи читатели «ЯСНО» узнали, как депутаты первого созыва принимали решение идти на выборы, как выбирали первого председателя, и почему заседания длились по несколько дней.

Во второй части рассказывается, как новым председателем ЗСК стал Владимир Бекетов, и какую катастрофу для Кубани удалось предотвратить депутатам. Об этом вспоминают сам бывший председатель ЗСК Владимир Бекетов, его заместитель Петр Курдюк депутаты Владимир Громов, Владимир Синяговский и Елена Капцова. В качестве справочного материала также использовалась книга заместителя председателя ЗСК Василия Громова «Мое хождение во власть».

К концу 1995 года остро встал вопрос о выборах нового председателя Законодательного Собрания в связи с болезнью Алексея Багмута и постоянно подогреваемым скандалом вокруг него. Еще на первом заседании прокурор края Анатолий Шкребец заявил, что Багмут, будучи главой Тимашевского района, в 1993 году якобы допустил злоупотребление своим положением.

«Договорились, что у нас есть только одна партия – это избиратели Краснодарского края»

Первого декабря 1995 года в депутаты ЗСК тайным голосованием приняли постановление об освобождении Алексея Багмута от должности председателя краевого парламента. А 20 декабря прошли выборы нового руководителя Законодательного Собрания.

По воспоминаниям Петра Курдюка, в бюллетене для голосования были кандидатуры Василия Дьяконова, Владимира Бекетова, Галины Дорошенко, Виктора Крохмаля, Петра Курдюка назвали от «Отечества» (Кондратенко»), а казаки предложили Василия Громова. В результате тайного голосования остались Владимир Бекетов и Петр Курдюк.

«В своем вступлении я сказал, что свой голос отдам за Бекетова, чего предложил сделать и остальным депутатам. Бекетов устраивал всех по одной причине – с учетом его биографии и опыта из всех нас присутствующих, он был наиболее подготовлен для этой должности», - рассказывает Петр Курдюк.

Владимир Громов вспоминает, что Владимир Бекетов был самым ярким претендентом на пост председателя и поэтому избрали его без всяких прений.

«Он прошел большую школу – работал и в советских органах власти, и партийных органах, в администрации края работал, был главой района. К тому времени все понимали, что он наиболее подготовленный и знающий. А для нашего края очень важно, чтобы человек знал и вопросы экономики, и вопросы сельского хозяйства. И мы не ошиблись. И человек такой, что когда нужно, то скажет «нет». А это важно. Но, вместе с тем, он способен к диалогу с исполнительной властью», - оценивает Владимира Бекетова Владимир Громов.

О том, что сомнений в кандидатуре Владимира Бекетова на пост руководителя краевого парламента у подавляющего большинства не было, вспоминает и Елена Капцова.

«Мы в кулуарах обсуждали его кандидатуру и понимали, что это его пост. Он и сам, по-моему, это понимал. Мы его выбрали, и совершенно по-другому пошел процесс законотворчества. Я оценила за эти годы очень хороший и тонкий юмор Бекетова. Он в любой ситуации, даже сложной, к месту может вставить реплику или с юмором разрядить обстановку. Это у него какой-то дар».

По признанию героев нашего материала, с вступлением в должность Владимира Бекетова работа в ЗСК стала постепенно переходить в конструктивное русло, а сам председатель смог найти подход ко всем.

«Я убедился уже и позже, после нас. Он мог одним взглядом остановить баламутов. Багмут тоже был руководителем со стажем, но он не мог выстроить работу. И только благодаря Бекетову это удалось», - считает Владимир Синяговский.

Сам Владимир Бекетов рассказывает, что ситуацию переломить получилось не сразу.

«Все продолжалось достаточно сложно. И тогда я предложил такую форму – мы проводили отчет перед избирателями, что депутаты сделали за это время. Мы ехали в избирательный округ. Я, как председатель, выступал с отчетом, а в президиуме сидели депутаты. На 90% вопросов мне приходилось отвечать, но главное – депутаты видели спрос, который учиняют нам избиратели. И как только мы провели отчеты по всей территории, на очередной сессии мы договорились упразднить фракции, договорились, что у нас есть только одна партия – это избиратели Краснодарского края, и мы работаем на них. С этого момента наступил серьезный перелом, появилось больше конструктивизма в работе, больше результативности», - говорит Владимир Бекетов.

«Мы приняли ряд важных документов, которые в те времена начали вносить реальные изменения на территории Краснодарского края»

Первым депутатам нового законодательного органа Краснодарского края предстояло создать фундамент, на котором будет строиться современная Кубань. Было это нелегко из-за отсутствия у большинства народных избранников необходимого опыта. Но они смогли актуализировать Устав Краснодарского края, принять символы Кубани, спасти от безудержной приватизации детские сады и сельскохозяйственные земли.

«Мы приняли ряд важных документов, которые в те времена начали вносить реальные изменения на территории Краснодарского края. Мы все учились по ходу, у коллег. Тот же Николай Игнатович Кондратенко старый законодатель до мозга костей, и ряд таких уважаемых опытных людей был, которые консультировали», - вспоминает Владимир Синяговский.

Первым законом, принятым депутатами ЗСК, стал закон о недопустимости приватизации детсадов и школ. К тому времени более тысячи детских садов в крае приватизировали и уже подбирались к школам.

«Самым ярким было то, что мы не дали принять закон о приватизации школьных общеобразовательных учреждений. Если б мы тогда не устояли, то это была бы катастрофа. Были такие поползновения. На тот момент у нас активно уже шла приватизация санаторно-курортного комплекса», - вспоминает Елена Капцова.

Приватизация детсадов началась после того, как из-за повышения стоимости содержания детей в детских садах многие мамы, с учетом того, что работы не было, сидели с ними дома. Тогда так было проще, чем работать за копейки или по бартеру.

«Когда мы ситуацию проанализировали, на тот момент ушло более тысячи детских садов и даже школы пытались приватизировать. И первым принятым законом ЗСК стал разработанный нашим комитетом закон о моратории на приватизацию дошкольных и школьных учреждений. Также в числе первоочередных был закон по ограничению миграции на территорию края, вызванный валом приезжих из бывших советских республик, из-за чего страдали интересы коренного населения», - говорит Петр Курдюк.

Тогда вся Россия и Краснодарский край были в тяжелом экономическом положении: бюджет формировать было не из чего, росли задолженности по выплатам пенсий и зарплат.

«Народ бедствовал. Но мы не могли существенно повлиять на это. На приемах граждан в районах народ шел с просьбами – дров просят, угля просят, крыша течет – просят. Мы, депутаты, не могли в полной мере оказать содействие в решении бытовых проблем жителей. Не было средств и возможностей. Это сейчас стало проще, когда в краевом бюджете закладываются средства и депутатам определенную сумму выделяют, и он может что-то с ними решить. Раньше этого не было. Мы шли к людям с пустыми руками. Могли принимать законы, а они не всегда могли работать из-за отсутствия финансов. Сложно было. Но, главное, была создана база для дальнейшей деятельности Законодательного Собрания. В этом сомнений не должно быть ни у кого», - вспоминает Владимир Громов.

Владимир Бекетов одним из важных достижений первого созыва называет зарождение тогда местного самоуправления на Кубани.

«Это было достаточно сложно. Можно было самоуправление сделать на уровне сельского поселения – там избирать главу, а на уровне района назначать. Мы все-таки пошли по такому пути – на уровне района избирать, исходя из того, что так больше доверия у народа будет к власти. Мы делали немного слабее власть краевую, но делегировали полномочия на уровень района, чтобы действительно местное самоуправление развивалось», - рассказывает Владимир Бекетов.

Источник: https://yasnonews.ru/news/politika/zsk_25_let_nazad_kak_eto_bylo_chast_2/