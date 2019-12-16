На набережной сочинского пляжа начался снос ларьков и старых построек

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На набережной пляжа Ривьера продолжается масштабная реконструкция. Рабочие приступили к сносу старых построек и перекрытий в районе лодочной станции.

Преображения коснутся и верхнего яруса ривьерской набережной. Его также расчистят от построек, чтобы открыть доступ и вид на море. Лестницу, ведущую к пляжу, расширят, а находящиеся по обе стороны ларьки уберут.

– По поручению главы города Алексея Копайгородского архитекторы разработали единую концепцию реконструкции и благоустройства прибрежной территории. Сейчас документ находится на утверждении, после чего будет представлен жителям курорта, – проинформировали в пресс-службе администрации Сочи.

Источник: https://sochi-express.ru/sochi/news/detail/na-naberezhnoj-sochinskogo-plyazha-nachalsya-snos-larkov-i-staryh-postroek