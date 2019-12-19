ФСБ России проверит обстоятельства незаконной добычи песка в Керчи

/В России/

Расследование дела о незаконной добыче песка в Керчи выходит на новый уровень. Сотрудники управления «П» ФСБ России намерены проверить деятельность организаций, причастных к добыче песка из тела дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища в период с 2016 по 2018 годы.

Также проверка затронет обстоятельства бесконтрольной добычи пескосодержащего грунта при производстве работ по углублению дна и расчистке русла обводного канала. По данным источников в силовом ведомстве, сотрудники ФСБ не обойдут вниманием и представителей крымских органов власти.

Металлургическое предприятие «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» в прошлом занималось добычей и обогащением железной руды, чрезмерно насыщенной фосфором. Сейчас комбинат является банкротом. Крупнейшим кредитором предприятия является ООО «Генинвест».

Для погашения долгов перед кредитором, комбинат начал отбирать песок из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, состоящей в числе активов АО «КБ ЖРК». Работы производились в водоохранной зоне Азовского моря.

Весной 2016 года прокуратура Крыма провела проверку с привлечением специалистов минприроды, Крымтехнадзора и керченской инспекции АЧТУ Росрыболовства. За выемку песка из тела дамбы, к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей были привлечены организации ООО «Генинвест» и ООО «Магистраль Строй», работавшие по договору подряда с собственником гидротехнического сооружения — АО «КБ ЖРК».

Немного позже раскрылись обстоятельства возможной причастности высокопоставленных лиц к деятельности фирм, задействованных в добыче песка из оградительной дамбы шламохранилища. Как выяснилось, заместителя гендиректора ООО «Генинвест» и министра экологии Крыма Геннадия Нараева связывают родственные узы. Об этом ранее писали СМИ. Теперь деятельность некоторых высокопоставленных крымских чиновников проверяет ФСБ России.

Силовиков интересует, при каких обстоятельствах дамба была разобрана и вывезена на строительные объекты как сыпучий материал. Ведь дамбу восстановили по требованию прокуратуры только в 2018 году.

Отметим, незаконная добыча песка в Керчи продолжалась несколько лет. За прошедшее время аффилированные с крымской властью коммерческие структуры неоднократно привлекались к административной ответственности. Но в большинстве случаев, принятые решения оспаривались в суде, из-за чего бюджет страны не получил несколько миллионов рублей назначенных к выплате штрафов.

Так, судебные процессы по привлечению АО «КБ ЖРК» к административной ответственности по постановлениям Крымтехнадзора закончились скандалом и утратой компетенции местного административного органа власти. Это произошло из-за того, что сведения о гидротехнических сооружениях Крыма не вносились в специализированный российской регистр ГТС, а полномочия Ростехнадзора не передавались подведомственному органу в полном объёме.

Решением арбитражного суда Центрального округа от 14 февраля 2019 года, компетенция и полномочия Крымтехнадзора были оспорены и отменены. В том числе были отменены и неоднократные случаи привлечения АО «КБ ЖРК» к административной ответственности по материалам проверок Крымтехнадзора в 2016-2018 году.

Также в судебном порядке были отменены и признаны незаконными постановления службы государственного строительного надзора Крыма о назначении административного наказания в отношении АО «КБ ЖРК». Комбинат привлекали к ответственности за выполнение реконструкции обводного канала без разрешительной документации.

В материалах дела, рассмотренного двадцать первым арбитражным судом Севастополя в ноябре текущего года, говорится о том, что Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении лица, которое не может являться законным представителем АО «КБ ЖРК» в силу отсутствия доверенности.

В период с 16 по 22 апреля 2019 года проводилась внеплановая проверка, в ходе которой заместитель начальника службы госстройнадзора Крыма вынес постановление о привлечении АО «КБ ЖРК» к административной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 900 тыс. руб.

Однако проверка была назначена после возбуждения дела об административном нарушении. Кроме того, уведомление о времени и месте рассмотрения дела направлялось не по юридическому адресу предприятия, и не по адресу его законного представителя — внешнего управляющего. Претензии предъявили исполнительному директору, которого никто не наделял полномочиями представлять интересы комбината в административных делах. Не согласившись с данным постановлением, ликвидатор АО «КБ ЖРК» Константин Концевой оспорил его в суде и добился отмены назначенных штрафов.

Не менее остро стоит проблема добычи песчаных пород в районе обводного канала Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Напомним, определением Керченского городского суда от 18 июня 2016 года был наложен запрет на проведение работ АО «КБ ЖРК» в районе обводного канала. Однако работы продолжались всё лето и осень, вплоть до декабря текущего года.

Дельцы добывали песок со дна канала при помощи нескольких земснарядов и экскаваторов. Мокрые песчаные породы перекачивались по трубопроводу, установленному вдоль береговой линии обводного канала. При этом потоки грязи по каналу стекали в акваторию Керченского пролива. А на месте проведения ремонтных работ образовались уродливые пейзажи, напоминающие своими ухабами и обрывами зону отчуждения.

Известно, что судебные приставы дважды предупреждали руководителя комбината об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. В ноябре материалы дела передавались в правоохранительные органы по подследственности. Однако кадры фото и видеосъёмок говорят о том, что тяжёлая строительная техника находится на месте и работы могут возобновиться в любой момент.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, добыча песка в указанном районе оказывает негативное влияние на воды Азовского моря. Стоит отметить, выполнение работ на обводном канале не согласовано с крымским отделом АЧТУ Росрыболовства. По факту нарушения правил охраны среды обитания, путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов, инспекция Росрыболовства дважды составляла протоколы об административном нарушении по ст. 8.33 КоАП РФ.

Данная информация привлекла внимание сотрудников управления «П» ФСБ России. Руководство силового ведомства обеспокоено происходящим и намерено организовать проверку по озвученным в публикации фактам. Какой вред мог быть причинён экосистеме и биологическим ресурсам Азовского и Чёрного морей — предстоит выяснить в будущем.

Напомним, в 2017 году Керченская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты изъятия песка в районе, примыкающему к обводному каналу Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Надзорное ведомство установило, что АО «КБ ЖРК» незаконным путём добывает песок и занимается его продажей.

По материалам прокурорской проверки следственным управлением МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, сопряжённого с получением дохода в особо крупном размере. Ущерб, причинённый государству должностными лицами комбината, составил порядка 17 млн. руб.

Михаил Днепровский

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/26554.html