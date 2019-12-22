В Новороссийске летом откроется обновленная Набережная им. Адмирала Серебрякова

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В Новороссийске к началу августа собираются завершить капремонт и благоустройство Набережной имени Адмирала Серебрякова.

На набережной положат тротуарную плитку белого, черного и красного цветов. Здесь появятся велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки с каучуковым покрытием. Также на территории набережной посадят взрослые вязы, дубы, каштаны, клены, орех и ясень, разобьют клумбы и рабатки с тюльпанами и лилиями, поставят арт-объекты, скамейки и вазы-цветочницы. Кроме того, в зоне отдыха установят новые фонари и смонтируют ливневую канализацию.

Администрация города объявила тендер на вторую, финальную очередь благоустройства. Стоимость работ оценивается в 120 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки от участников тендера принимают до 25 декабря, в этот же день выберут победителя. Согласно условиям контракта, он должен будет сдать обновленную набережную к 1 августа 2020 года.

Источник: http://rostender.info/news/2019121801