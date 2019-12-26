УФСИН России по Ставропольскому краю разыскивает лиц, покинувших участок колонии-поселения

/В России/

Согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении (участке колонии-поселении) содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

Кроме того, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Такие осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

16 декабря 2019 года при проведении вечерней проверки сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили отсутствие двух осужденных: Чернова Залима Аскеровича 13.08.1976 года рождения, Михайлина Александра Геннадьевича 07.10.1975 года рождения. Были организованы поиски, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Оба осужденных переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда.

Ориентировки:

Чернов Залим Аскерович, 13.08.1976 г.р.

Уроженец с. Бабугент, Черекского района, КБР, осужден: 23.04.2018 г. Октябрьским районным судом г. Белгорода по ст. 158 ч.4 п. «а» 158 ч.4 п. «а,б», 161 ч.2 п. «а,в,г,д», 69 ч.3 УК РФ.

Приметы: Рост 178 см, среднего телосложения, нос: большой, подбородок: большой, шрам с левой стороны, губы: тонкие, брови: узкие, глаза: светлые, волосы: короткие, темные.

Михайлин Александр Геннадьевич 07.10.1975 г.

Уроженец: Ставропольского края, г. Пятигорск, х. Золотушка, осужден 20.03.2018 г. Октябрьским районным судом г. Белгорода по ст. 30 ч.3, 158 ч.2 п. «а,б», 161 ч.2 п. «а,в,г,д», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а, в», 69 ч.3 УК РФ.

Приметы: Рост 176 см, среднего телосложения, нос: большой, изогнутый, подбородок: большой, губы: тонкие, брови: узкие, глаза: темные, волосы: короткие темные, облысение лобное.

УФСИН России по Ставропольскому краю просит граждан помочь в розыске указанных лиц и сообщить любую информацию по телефонам: 8(8652)-238-500, 8(8652)-238-330, 8(8652)-238-369 или 02, 102.

ВНИМАНИЕ! Сбежавшие осужденные склонны к совершению преступлений, связанных с кражами и мошенническими действиями.