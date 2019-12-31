За 11 месяцев 2019 г. выдано 1,12 млн ипотечных кредитов, ставки выдачи снизились до 9,19%

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Банк России опубликовал статистику развития ипотечного рынка за ноябрь. Как прогнозировал Аналитический центр ДОМ.РФ ранее, тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам продолжилась. Ставки по фактически выданным в ноябре кредитам снизились до уровня 9,19% (на 1,37 п.п. ниже годового максимума 10,56%, достигнутого в апреле 2019г.). Значительный вклад в снижение ставки внесла растущая популярность программы «семейной ипотеки», выдаваемой под 5% и менее. Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 9% (на 1,13 п.п. ниже апреля 2019г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,51% (на 1,25 п.п. выше апреля 2019г.).

Источник: ДОМ.РФ