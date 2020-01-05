Найден первый миллионер новогоднего тиража Русское лото

/В России/

В 2020 году в России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли по 1000000 рублей в праздничном 1316-м тираже «Русского лото».

Первым в Москву для оформления выигрыша в лотерейном центре приехал житель Ленинградской области Михаил Басманов. О выигрыше новоиспеченный миллионер узнал, когда ехал домой после празднования Нового года. Результаты тиража проверил на сайте «Столото».

— В тот момент, когда увидел сумму на экране телефона, я как раз спускался в метро. Победа была настолько неожиданной, что даже забыл, в какую сторону мне ехать, — смеется обладатель приза. — Я до сих пор в под впечатлением. Очень рад, что год начался с такого потрясающего события. Михаил помнит, что в детстве его семья по выходным собиралась вместе за игрой в лото. Повзрослев, мужчина стал участвовать в государственных лотереях. На новогодний тираж участник купил десять случайных билетов.

— Особой тактики при покупке у меня нет. Всегда доверяюсь воле судьбы и удаче, — рассказывает счастливчик. Как распорядится выигрышем, Михаил еще не решил: будет советоваться с родными. Победитель лотереи работает кладовщиком. Увлекается программированием и изучает новшества в области информационных технологий.

Источник: «Столото»