Парящего орла сменяет прядущий паук!

/В России/

В отличие от своего предшественника, Парящего орла — 2019 ( то есть зорко вглядывающегося, примеряющего, делающего настрой) у мизгиря кажется чуть ниже статус и задачи попроще. Но это на первый взгляд… Роль паутины гораздо существенней и важней, чем кажется.

Это связь ВОЕДИНО сложных переплетений событий и судеб, фактов и аргументов, причин и следствий. Той духовности и высоты полёта, что приобрёл каждый в уходящем году, вполне хватит, чтобы начать осуществлять житейские самые обыденные важные земные дела. Кто не приобрёл – пусть пеняет на себя).

В наступающем году будет проще справиться с проблемами, особенно с теми, которые не хотели реализовываться в уходящем 2019 году. Здесь очень важно правильно стартовать. 2020 — время выигрышных стратегий и прекрасно сыгранных партий, год добрых перемен, особенно для одиноких людей.

Паук – символ дома и семьи, связующее звено, а потому одиноким людям самое время обзавестись ими, вопреки утверждению, что в високосный год свадьбы не устраивают. Можно и нужно…Прядущий мизгирь за ваше крепкое супружество поручается, если выбор сделан осмысленно. Хорош год и для рождении маленьких «паучат», кто задумывается — смело решайтесь!

Год обещает быть судьбоносным с очень глубоким кармическим подтекстом. Возможны серьёзные перемены в жизни всего общества и каждого его члена. При условии полной отдачи, осмысления своих действий и упорного труда. Но и лёгким его не назовёшь, энергетика года тяжеловатая, но действенная.

Об этом же говорят и астрологи. Мощное соединение двух планет Сатурна и Плутона, которое в последний раз случалось 38 лет назад может принести в наступающем году к глобальным переменам и трансформации в обществе. Прошлое своё отжило…самое время ему уйти.

С наступившим Новолетием, вас, славяне!!!

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/2020-po-slavyanskomu-kalendarju.html